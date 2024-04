Montezemolo: “Sono l’unico in vita ad aver ….” La rilevazione sconvolgente

Condividi

Sapevate che Luca Cordero di Montezemolo è l’unico ancora in vita ad aver vinto ben 19 campionati mondiali? Il Presidente più titolato della storia del Cavallino Rampante, la famosa Ferrari, è un’icona e un modello d’ispirazione. Siete curiosi di saperne di più? Allora non vi resta che continuare la lettura di questo interessante articolo.

Ci credete che Luca Cordero di Montezemolo è il Presidente con più titoli nella storia della Ferrari? C’era lui nell’epoca d’oro, quella di Schumacher e c’era lui anche quando è stato conquistato l’ultimo titolo a Maranello grazie al pilota Raikkonen.

Correva l’anno 1973 quando un giovanissimo Luca muoveva i suoi primi passi nel mondo della Ferrari, come assistente del mitico, unico e solo, Enzo Ferrari. Solo due anni dopo nel 1975 arrivano i primi due titoli mondiali grazie al celebre pilota Niki Lauda e al team costruttori. Nell’anno 1977 un’altra mitica doppietta sempre con il pilota Niki Lauda.

Quell’anno però lascia la Ferrari e si trasferisce alla Fiat, prende nuovi importanti incarichi professionali e decide di fare carriera in un altro ambito. Nel 1991 torna in casa Ferrari a Maranello e vince altri titoli ma deve aspettare il 1999, quando in casa Ferrari arriva un genio, quello che sarebbe diventato una leggenda: Michael Schumacher.

Montezemolo e l’era Schumacher

Dal 1999 inizia l’epoca d’oro della Ferrari, grazie al mitico Michael Schumacher. Il pilota porta a casa ben 5 titoli di fila, uno dietro l’altro, senza alcuna interruzione. Per chi tifa Ferrari sono gli anni più belli, quelli vincenti e quelli delle piogge di champagne e dei trionfi.

Gli anni 2007-2008 sono quelli in cui Maranello conquista gli ultimi titoli della storia. Da quell’anno in poi inizia l’epoca delle delusioni cocenti e amare, del declino e della dimenticanza.

Con la sua presenza in Casa Ferrari ben 19 titoli mondiali: 11 come team costruttori e 8 piloti. Nessuno ha mai raggiunto traguardi simili nella storia del Cavallino Rampante.

Per quanto riguarda la sua vita personale, ci sono poche notizie. Luca è originario di Bologna ed è classe 1947. Ha ben 4 figli: Clementina, Matteo, Guia e Marina.

Ha una Laurea in Giurisprudenza con specializzazione in Diritto Commerciale. Ultimamente è salito agli oneri della cronaca per un investimento andato male che gli avrebbe causato la perdita di 50 milioni di euro. In realtà poi si è scoperto che la cifra sarebbero i soldi che la famiglia Montezemolo avrebbe dovuto avere come risarcimento danni per un investimento andato male e non i soldi persi da loro per l’investimento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grow Biz • Ispirazioni Imprenditoriali (@growbiz.it)

In ogni caso Montezemolo resta un vincente, un uomo che nella vita può vantarsi di ben 19 titoli vinti in casa Ferrari e di aver visto i più grandi piloti della storia della Formula 1 vincere per lui sotto la sua Presidenza.