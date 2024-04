La Volta Buona, nervi tesi tra Caterina Balivo e il noto collega. Il motivo

Condividi

Dal settembre scorso Caterina Balivo è alla guida di La volta buona, programma pomeridiano in onda su Rai 1. A quanto pare, tra la conduttrice e il suo noto collega i nervi sarebbero però ultimamente tesi. Cosa è successo tra i due?

Dopo alcuni anni di pausa, lo scorso settembre Caterina Balivo è tornata in RAI, alla guida del programma pomeridiano La volta buona. In onda dalle 14:00 alle 16:00, poco prima di Il paradiso delle signore, la trasmissione è una sorta di talk show che prevede numerosi ospiti per puntata. Una premessa interessante ma che purtroppo non ha dato i frutti sperati: il programma ha fatto registrare fin da subito punti di share piuttosto bassi e la situazione non è migliorata con i mesi.

La conduttrice partenopea non ha mai parlato apertamente del problema, anche se sicuramente ne è ben cosciente, e nel corso dei diversi appuntamenti giornalieri, ha sempre cercato con la sua squadra di stuzzicare l’interesse del pubblico, trattando i principali argomenti della cronaca quotidiana, oltre a intervistare alcuni tra i personaggi più amati. Questo tentativo, però, ha fatto qualche vittima: è il caso del famoso collega titolare a sua volta di un programma molto seguito sul secondo canale della RAI. Una situazione che naturalmente ha provocato non poca tensione tra i due.

Caterina Balivo, scontro tra il suo La Volta Buona e il programma Rai

Parliamo di Milo Infante e il suo Ore 14, appuntamento giornaliero nella stessa fascia oraria di Caterina Balivo, in onda su Rai 2. Di recente tra gli argomenti più trattati da telegiornali e stampa c’è sicuramente la revisione del processo di Rosa e Olindo, i coniugi condannati all’ergastolo per la strage di Erba. Balivo si è occupata dell’argomento con il suo La volta buona, e Infante, che oltre a essere un giornalista è anche il vicedirettore di Rai 2, ha deciso di farsi da parte e non trattare l’argomento per non andare a mettere in difficoltà la collega, O più probabilmente per evitare una sovrapposizione sul tema.

Questo è quanto dice l’agenzia di stampa LaPresse: Ore 14 si sarebbe dovuto occupare di Rosa e Olindo, poiché, come ben sanno i fan del programma, nella primissima parte dello stesso viene trasmessa una carrellata di tutti quelli che saranno i servizi contenuti in puntata, e ieri la revisione del processo sulla strage di Erba appariva tra quelli. Per ora il vicedirettore Rai non si è espresso, Ma può darsi che decida di farlo nelle prossime ore o giorni. Va sottolineato, tuttavia, come in realtà le due trasmissioni non si sarebbero sovrapposte su Erba: Caterina ha finito di parlare dell’argomento verso le 14:45, quindi Infante avrebbe potuto tranquillamente mandare in onda il servizio. Quale sarà il vero motivo dietro a una scelta tale?