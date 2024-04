Mare Fuori, incredibile crossover con il Grande Fratello: la concorrente nel cast?

Condividi

La fiction Rai è il fenomeno del momento, e naturalmente chi sogna di iniziare una carriera nel mondo dello spettacolo vorrebbe fare parte di Mare Fuori. È il caso di una delle protagoniste dell’ultima edizione di Grande Fratello. Che possa entrare nel cast?

Il reality show di Canale 5 è terminato ormai quasi da un mese, ma nel bene o nel male continua a far parlare di sé. Questa volta addirittura per un possibile e clamoroso “crossover” con una delle fiction del momento, ovvero Mare Fuori. Una delle protagoniste del Grande Fratello potrebbe entrare addirittura a fare parte del cast.

Del resto, il programma Mediaset ha fatto da trampolino di lancio a non pochi personaggi televisivi, oggi volti noti di alcune tra le serie TV più amate dal pubblico italiano. Basti pensare a Luca Argentero, terzo classificato al Grande Fratello 3, che proprio grazie alla Casa è riuscito a iniziare una carriera come attore, finendo per lavorare con Ferzan Ozpetek e è diventato protagonista di un altro prodotto Rai di enorme successo, Doc – Nelle tue mani.

Le riprese della quinta stagione di Mare Fuori inizieranno il prossimo maggio, e in questi giorni la produzione è alla ricerca di nuovi volti da inserire nella fiction, che sarà trasmessa in chiaro all’inizio del 2025. Che anche in questo caso il Grande Fratello possa rivelarsi un novello talent scout, e lanciare la carriera della gieffina, per ora impegnata in sponsorizzazioni e collaborazioni dubbie sui social?

Grande Fratello, una delle protagoniste nel cast di Mare Fuori: cosa c’è di vero

L’ultima edizione del Grande Fratello si è conclusa lo scorso marzo con la vittoria di Perla Vatiero su Beatrice Luzzi, data fino all’ultimo come papabile vincitrice del reality show. La salernitana, dopo le ospitate di diritto a Verissimo, ora sembra essersi lanciata nella professione di influencer, ma nel corso di alcune interviste alle quali ha partecipato, non ha nascosto di avere un sogno nel cassetto ben preciso. Questo riguarderebbe proprio Mare Fuori: Perla ha spiegato che, oltre alla carriera social, le piacerebbe tentare anche quella recitativa, entrando nel cast di una delle sue serie preferite.

Del resto, la fiction di Rai2 è ambientata proprio in terra campana, e quindi per lei non sarebbe un problema parlare in dialetto come spesso fanno i protagonisti, inoltre Vatiero ha dalla sua anche un aspetto gradevole, il che non guasta mai, senza considerare una fanbase che ha fatto il tifo per lei sin dal primo giorno.

Chissà che la produzione Rai, quindi, non possa prendere in considerazione l’appello della gieffina, e magari sfruttare il momento di popolarità che quest’ultima sta vivendo in queste settimane e che potrebbe portare nuovo pubblico a quello già poderoso che segue Mare Fuori fin dalla prima stagione. Per ora tutto tace, ma non è detta l’ultima parola.