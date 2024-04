Flavio Briatore e la sua idea di Personal Branding: “Io sono io e tu sei tu, io posso andare in giro con lupetto, tu no”

Condividi

“Io sono io e tu sei tu, io posso e tu no, io posso andare in giro con un lupetto, ma tu non puoi”. Cosa intende Flavio Briatore con queste parole? Quale è la sua idea di Personal Branding? Che immagine deve avere un imprenditore famoso? Scopriamolo insieme.

Tutti conoscono Flavio Briatore. Basta anche dire semplicemente il cognome e subito si individua il “personaggio” e il suo ruolo nel mondo attuale. Imprenditore e dirigente sportivo italiano, è noto soprattutto per essere stato Team Manager in Formula 1.

Patron di Billionaire Porto Cervo e della catena Crazy Pizza, il milionario 74enne da poco si è operato al cuore e ha scongiurato il rischio di un tumore cardiaco maligno. Al suo fianco l’ex moglie Elisabetta Gregoraci con la quale Flavio è ancora in ottimi rapporti e che stima come donna e come madre perché gli ha dato la “cosa” più importante del mondo: suo figlio Nathan.

I suoi modi di fare e la sua personalità sono risaputi: Briatore è un tipo diretto e che non le manda a dire le cose, ma parla sempre senza peli sulla lingua e senza filtri.

Ecco perché in una diretta “umilia” un professionista presente al tavolo per il suo outfit. Flavio critica aspramente il suo modo di vestire e soprattutto il modo in cui ha “osato” presentarsi ad un incontro formale importante.

Briatore ordina al professionista di alzarsi in piedi e girarsi per mostrare il suo outfit.

Flavio è “indignato” per la giacca corta che lascia scoperta il lato B e per il look poco formale e per nulla elegante.

L’ immagine secondo il patron di Billionaire è tutto. Si viene giudicati in primis per l’ aspetto fisico e poi per tutto il resto. A prima vista, al primo incontro che sia un incontro formale di lavoro o un appuntamento galante, la persona davanti a noi ci giudica per l’aspetto fisico e ancora più per come siamo vestiti. Il nostro look dice molto di noi e del nostro carattere.

Secondo Flavio, bisogna presentarsi sempre nel migliore dei modi. Per lui “fare bella figura” è essenziale. Non ammette errori di stile o cadute di stile. Per lui è impensabile essere sciatti e trasandati, non avere la camicia e la giacca abbottonata. L’immagine è apparenza, ma è anche il nostro biglietto da visita per chi non ci conosce.

L’ex marito della showgirl Gregoraci continua dicendo che lui, visto il suo ruolo, il suo nome e la sua carriera, non ha bisogno certo di presentazione o di outfit eleganti da uomo d’affari. Può anche andare in giro senza camicia o giacca abbottonata e indossare solo un lupetto.

Allo stesso modo anche Marchionne. Loro possono farlo, ma altri no. Perché altri non sono “loro“.