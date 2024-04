Nessuno vuole l’uovo di Pasqua di Chiara Ferragni: gli effetti della crisi dei Ferragnez

Condividi

Ci avviciniamo alla Pasqua e di certo tutti sappiamo quanto Chiara Ferragni abbia investito in questo, con l’uovo realizzato in collaborazione con Dolci Preziosi.

Allo stesso modo del pandoro Balocco, anche qui l’Antitrust ha indagato per verificare eventuali incongruenze. In realtà le autorità hanno fatto luce su tutte le sue collaborazioni perché i fatti che sono venuti alla luce con il famoso dolce natalizio sono molto gravi, parliamo infatti di truffa aggravata, su cui due tribunali stanno indagando.

Insomma, la posizione di Chiara Ferragni non è più bella e splendente come un tempo, in cui aveva 29milioni di followers reali, adesso invece pare che molti siano fake. Le notizie su di lei si accavallano e sono sempre negative, l’ultima la vuole in crisi con Fedez. Tutto questo si ripercuote in modo negativo sui suoi affari.

Chiara Ferragni e il gradimento in calo

Il brand Chiara Ferragni con il famoso occhio azzurro non attira più come un tempo e questo vale per qualsiasi prodotto. I suoi store in giro per l’Italia e per il mondo non sono affollati e i brand hanno fatto una grande fuga, quasi collettivamente.

Da Safilo a Coca Cola, diversi hanno interrotto la partnership con l’influencer e non vogliono più essere rappresentati da lei. Sono rimasti pochi fedelissimi e uno che sempre era stato dalla sua parte era il marito rapper. Poi però la crisi è arrivata anche nella loro relazione e pochi giorni fa lui ha lasciato il grande attico milanese per trasferirsi a vivere da solo, soluzione che i fan sperano sia temporanea.

Lei intanto si gode la vacanza a Dubai con i figli, la mamma, la sorella Valentina, il compagno di lei e una coppia di amici. Quello su cui ci concentriamo oggi è il gradimento nettamente in calo che riguarda la reginetta dei social ma in generale, il brand Ferragnez.

Tutto quello che sta accadendo ha portato gli italiani a non volere più un prodotto iconico del brand, ovvero l’uovo di Pasqua realizzato con Dolci Preziosi. Erano centinaia le ricerche di quest’ultimo nel 2022 ed erano raddoppiate l’anno seguente. Poi lo scandalo e per effetto di questo, le ricerche nel 2024 sono praticamente a zero.

Su Trovaprezzi.it, possiamo capire quali sono le uova di Pasqua più cercate online e una cosa è certa, quelle brandizzate Chiara Ferragni non attirano più i consumatori. Ormai la fiducia verso di lei e le sue iniziative benefiche è stata tradita ed errore di comunicazione o meno, Chiara dovrà lavorare molto per ricostruire un’immagine positiva di sè.

Fra le novità che invece attirano gli utenti, c’è l’uovo di Mare Fuori, il Venchi al pistacchio, la linea Marvel della Kinder e l’uovo del mastro cioccolatiere Ernst Knam, proposto in diverse versioni, fra cui quello bianco con arachidi e pistacchi.

Tante novità insomma che hanno fatto dimenticare l’uovo con l’occhione azzurro che tanto era ambito fino a poco tempo fa.