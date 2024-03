Eurovision 2024, cambia tutto: La Noia di Angelina Mango sarà votata così

Condividi

Il prossimo maggio si terrà la manifestazione canora internazionale, e tra i partecipanti in gara ci sarà anche Angelina Mango. L’a cantante parteciperà con La Noia, brano trionfatore di Sanremo 2024, e se la vedrà con alcune novità del regolamento.

C’è molta attesa per il prossimo Eurovision Song Contest, la manifestazione canora internazionale a cui prendono parte i più importanti artisti europei e non solo. La nostra rappresentante sarà Angelina Mango, fresca trionfatrice a Sanremo 2024 con il pezzo La Noia. L’artista di Lagonegro dovrà tentare di bissare il successo ottenuto dai Maneskin nel 2021, quando oltre a aggiudicarsi il Festival, riuscirono a vincere anche la manifestazione dopo 30 anni di attesa.

Una bella responsabilità, per questa cantante di appena 22 anni, figlia dell’indimenticato Pino, che alla sua prima esperienza alla kermesse sanremese è riuscita a aggiudicarsi il tanto ambito leoncino d’oro. Balzata sotto i riflettori grazie alla partecipazione al talent show di Maria De Filippi, Amici, Angelina è arrivata seconda dietro a Matteo Zenzola, oggi nel cast di Mare Fuori – Il Musical.

Nei mesi seguenti, tuttavia, si è presa la sua rivincita, mettendo a segno non uno ma ben due tormentoni, ovvero Ci pensiamo domani e Che t’o dico a fa’, vincitori di dischi d’oro e passati più e più volte in tutte le maggiori radio. Ora Mango dovrà però vedersela con alcune modifiche al regolamento dell’Eurovision. La metteranno in difficoltà?

Angelina Mango all’Eurovision: cambia il regolamento del contest. Cosa comporterà

Per l’edizione dell’Eurovision Song Contest 2024, i cantanti dovranno affrontare alcune modifiche. Come è noto, in finale vanno i rappresentanti dei Big Five, ovvero i Paesi fondatori, quindi Italia, Regno Unito, Germania, Francia e Spagna e il Paese che ospita la kermesse, in questo caso la Svezia. Tutti gli altri devono affrontare le due semifinali, in cui vengono scelti i restanti finalisti. Di solito, i pezzi dei Big Five venivano proposti al pubblico con clip della durata di un minuto circa prese direttamente dalle prove. Quest’anno invece sarà diverso.

Da quest’anno si esibiranno anche loro durante le semifinali: martedì 7 maggio si esibiranno Svezia, Regno Unito e Germania, mentre il 9 maggio sarà il turno di Italia, Spagna e Francia. Ma non è finita qui, poiché il Resto del Mondo (ovvero i Paesi non in gara) potranno votare fin dalle 24 ore precedenti alla finale.

Infine, il televoto, che avrà un peso del 50% nella votazione finale, sarà aperto poco prima dell’inizio della manifestazione, dando così modo a più persone di votare per i loro preferiti. Che ciò possa risultare in un problema per Angelina? Non è dato saperlo, anche se queste modifiche potrebbero influire non poco sul risultato finale. Appuntamento quindi all’11 maggio con la finale dell’Eurovision, incrociando le dita.