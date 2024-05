Madonna, fine trionfale per il suo Celebration Tour: numeri da brividi – VIDEO

Condividi

Vero camaleonte della pop music mondiale, beniamina per milioni di fan, Madonna ha concluso il suo Celebration Tour come meglio non avrebbe potuto fare. La cantante ha raggruppato centinaia di migliaia di spettatori durante l’ultima tappa della sua tournée, facendo registrare numeri a dir poco mostruosi.

Pochi artisti sono riusciti a reinventarsi e seguire le mode di questi ultimi decenni come Madonna. Icona della musica e paladina dei diritti della comunità arcobaleno, Louise Veronica Ciccone ha messo a segno di recente un altro colpaccio, concludendo il suo Celebration Tour con un affluenza di pubblico da record.

Nata nel 1958 in Michigan da una famiglia di origini italo-canadesi, dopo aver finito gli studi superiori e avere ricevuto una borsa di studio per la danza, segue dei corsi di balletto all’università del Michigan decidendo quindi di abbandonarli per trasferirsi a New York in cerca di fortuna. Gli inizi sono duri, e come racconterà in seguito, in quel periodo subirà anche un’aggressione ses*uale.

È a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta che inizia a interessarsi alla scena musicale attirando l’attenzione grazie al brano Everybody, producendo poi con John Benitez il pezzo Holiday. Sarà il secondo album del 1984, Like a Virgin, però, a regalarle la fama, che grazie alla title track raggiunge la prima posizione della Billboard Top 200 Album Chart. Da quel momento la sua carriera è lanciata, e la porterà ad alternarsi tra studi di registrazione e set cinematografici, anche con discreto successo come accaduto nel caso di Evita.

Madonna, finale da brividi per il suo Celebration Tour: il pubblico affolla Copacabana

Oggi, a 65 anni, Madonna è più attiva che mai e nel gennaio del 2023 ha annunciato le date del Celebration Tour, tournée mondiale pensata per celebrare i 40 anni della sua incredibile carriera, durante la quale ha venduto più di 400 milioni di dischi in tutto il mondo. L’artista ha toccato anche l’Italia, esibendosi lo scorso novembre al Mediolanum Forum di Assago.

L’ultima tappa del tour si è svolta a Rio de Janeiro e ha visto la partecipazione massiva dei fan: più di un milione e mezzo di persone si sono catapultate sulla spiaggia di Copacabana per celebrare, è proprio il caso di dirlo, questa artista straordinaria, che ha segnato la storia della musica mondiale con pezzi diventati evergreen e ancora tuttora suonatissimi nelle radio. Carisma e talento da vero animale da palcoscenico, che in poche colleghe oggi possono vantare e la fanno restare una delle ultime popstar mondiali in circolazione. Chissà se la piccola Louise aveva idea che il destino le avrebbe riservato un futuro del genere: noi siamo convinti di sì.