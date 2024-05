Chi ha cantato meglio l’Inno di Mameli tra Albano, Arisa e Gaia?

Condividi

Durante gli ultimi anni tre sono stati gli artisti che si sono esibiti cantando l’Inno di Mameli in occasione della Coppa Italia. Quest’anno è toccato ad Albano e gli anni precedenti a Gaia e Arisa. Ma chi ha cantato meglio?

L’inno nazionale è un simbolo dell’unità della nazione e viene eseguito in occasioni pubbliche tra cui anche le manifestazioni più grandi a livello internazionale nel settore sportivo. Infatti, una delle ultime esibizioni c’è stata durante la finale Coppa italiana Atalanta – Juventus. Questa volta ad avere in modo il microfono è stato proprio lui, Albano. Una performance che a molti non è piaciuta al punto che il pubblico presente ha iniziato ad urlare e a fischiare. Prima di lui è toccato ad Arisa nel 2022 e a Gaia nel 2023. Ma chi ha fatto la performance migliore?

L’inno di Mameli in occasione della finale di Coppa Italia, ecco le ultime tre esibizioni

L’inno di Mameli è una di quelle canzoni in grado di unire una nazione intera e che può essere cantata da chiunque senza tener conto dell’intonazione. Quando però e Albano a non riuscire a centrare le note, ecco che si dà inizio ad una vera e propria polemica.

Infatti, il cantante di Cellino San Marco si è esibito il 15 maggio proprio in occasione della finale Coppa Italia momento in cui a scontrarsi in campo c’erano due squadre, Atalanta e Juventus. La sua performance ha visto un gran numero di difficoltà nell’intonazione al punto che sul web sono state molte le prese in giro.

In ogni caso, Albano ha voluto difendersi replicando a tutti quegli attacchi subiti. E’ stato lui stesso infatti a rivelare di essersi reso conto che l’Italia per lui è divisa in due, ossia da una parte c’è chi stravede per lui mentre dall’altra c’è chi non lo sopporta “Ho cantato perché so di saper cantare, ma onestamente era talmente tanto l’entusiasmo e il casino che non capivo nulla. Ma la voglia di cantare e di non ascoltare era tanta perché ne valeva la pena. Era un’esperienza da fare che mi mancava”.

Riguardo alle stonature ha poi rivelato “Ho steccato sì, lo ammetto, lo dico io per primo anche perché se n’è andata un po’ la voce”. E’ stato poi condiviso un video in cui sono state messe a confronto tutte e tre le esibizioni dal 2022 fino ad oggi.

La prima apparsa in video è proprio Arisa con la sua versione dell’inno di Mameli seguita poi da Gaia e, per terminare, da Albano. Una sorta di gara in cui è stato chiesto agli utenti chi secondo loro è quello che ha cantato meglio. I commenti ovviamente non lasciano ombra di dubbio. Per loro colei, o meglio coloro, che ha fatto meglio sono state propria Arisa e Gaia.

Infatti, tra i vari commenti possiamo leggere “Per carità al bano non si poteva sentire , ha voluto strafare e ha fatto schifo, si può dire? Gaia non so chi sia ma troppo soft! Arisa decisamente la vincente”, “Arisa ha cantato meglio ľ inno di Italia” oppure “Arisa. L’esibizione di Albano l’hanno vista in tutto il mondo. Ma come si fa a cantare l’inno così. Per me è stato sempre un esaltato”.

Insomma, sembra proprio che sia stata riso a portare a casa il primo posto seguito proprio poi da Gaia per terminare con l’ultima esibizione di quest’anno, quella di Albano che ha scatenato un vero e proprio polverone.