Laura Pausini si ferma per salutare i fan: “andate piano” – VIDEO

Condividi

I fan di Laura Pausini pubblicano un video che dimostra la sua umiltà: la cantante si è fermata a salutarli in auto davanti ad un semaforo.

Laura Pausini non fa in tempo a concludere i festeggiamenti per il 60esimo compleanno del marito Paolo Carta che People la incorona tra le 25 donne latine più influenti al mondo. D’altronde, la carriera di questa grande artista ci ha abituati a successi di questo tipo, uno dopo l’altro. E nonostante questo, Laura Pausini, nel racconto dei fan, rimane sempre umile e disponibile, pronta a condividere con loro qualche istante e grata per il sostegno che le danno. Questo video lo dimostra.

Laura Pausini: un successo mondiale

In 30 anni di carriera, Laura Pausini ha vinto tutti i premi musicali possibili, in Italia e nel mondo: 18 Music Awards,8 Telegatti, 6 World Music Awards, 2 Billboard Music Awards, un Grammy, un Golden Globe.

La lista potrebbe continuare ancora, ma basterebbe andare ad un suo concerto per rendersi conto delle proporzioni del successo di questa cantante: i suoi fan sono milioni in tutto il mondo, tantissimi in America Latina, ma altrettanti negli USA. Nazioni che ha appena attraversato, in un tour mondiale che l’ha portata in Cile, Brasile, Ecuador, Perù, ma anche a Houston, Los Angeles, Miami, Chicago e New York.

Adesso, qualche mese di pausa fino a Novembre, che la vedrà impegnata in un nuovo tour invernale. Qualcuno, visto il suo enorme successo, penserà che Laura si sia montata la testa, e in effetti sono in tanti a non ritenerla particolarmente simpatica. I suoi fan più affezionati, tuttavia, la conoscono bene, e non perdono occasione per condividere esperienze e video che dimostrano il lato umano e umile della loro beniamina.

Il video che ha emozionato i fan: l’umiltà di Laura Pausini

Non capita spesso di incontrare la tua cantante preferita in coda per strada dopo aver appena assistito ad un suo concerto, eppure è quello che è successo ad alcuni fan di Laura Pausini.

Nel video, condiviso da un fan, l’artista è in auto e si ferma davanti ad un semaforo rosso, abbassa il finestrino e parla con i fan nell’auto accanto. E quando loro le raccontano di essere stati a 5 delle sue ultime date, la sua espressione è visibilmente stupita e grata: “grazie”, non smette di dire, e poi prima di andar via si raccomanda teneramente “andate piano”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Mezzetti (@marcomezzetti1975)

Questa, secondo i fan, è la grande differenza tra “Laura e gli altri”: al contrario di quello che le malelingue possono insinuare, il successo non l’ha cambiata o insuperbita, e dopo un concerto è ancora disposta a fermarsi per qualche istante mostrando gratitudine a chi, del suo successo, ne è stato la chiave.