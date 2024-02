Come promesso lo rifaccio, il nuovo annuncio di Laura Pausini. Fan senza parole

Condividi

Laura Pausini lo annuncia, come aveva promesso ai fan lo ha rifatto… Gli ammiratori della cantante sono tutti senza parole.

Laura Pausini è una delle cantanti italiane più famose a livello internazionale. Ha registrato Sold Out durante le più importanti date nelle arene europee e il tutto esaurito anche in Cile. Proprio nelle ultime ore la cantante ha deciso di fare un annuncio importante lasciando tutti i fan senza parole. L’artista amatissima in tutto il mondo ha registrato 170.000 spettatori per ogni data e una lunga lista di Sold Out per ogni data europea. Il giorno di San Valentino l’artista ha annunciato alcune nuove date che sono previste per la stagione invernale: “Il mio regalo di San Valentino per voi è che il tour continua questo inverno 2024. Tornerò in Europa per stare ancora con voi”, in questo modo ha anticipato le nuove date.

Ma oggi, martedì 27 febbraio 2024, che cosa avrà annunciato di così importante da lasciare i fan senza fiato?

L’annuncio di Laura Pausini

In seguito ad un tutto esaurito per le date più importanti all’interno delle arene europee e al Sold Out persino in Cile, data che si preannuncia trionfante, Laura Pausini ha annunciato sui suoi canali social le nuove date aggiunte al World tour 2024. Lo scorso 14 febbraio Laura Pausini aveva preannunciato che ci sarebbero state delle nuove date ma nulla era stato specificato, oggi 27 febbraio 2024, la cantante tramite un post su Instagram ha mantenuto la promessa ed ha confermato le nuove date del tour. Si parte da Londra, dove debutterà nel prestigioso O2 Shepherd’s Bush, seguiranno poi le date in altre città italiane come Roma, Pesaro, Torino, Milano e Bari. Ma ovviamente non è finita qui, di seguito il post Instagram di Laura Pausini con tutti i dettagli del tour:

Questo è il 10º tour mondiale di Laura Pausini e quello che la cantante è riuscita a mettere in scena è uno show decisamente straordinario, la produzione respira un’aria internazionale infatti è appena approdato anche in America Latina, si parte dal Cile per poi proseguire in Argentina, Perù, Brasile, Messico, Ecuador, Costa Rica e Colombia. Si terminerà poi con gli Stati Uniti. Lo show durerà due ore e mezza con una successione delle canzoni più i coniche della cantante, quelle che hanno costruito la sua intera carriera, alle quali si aggiungeranno però anche tracce più recenti.

I biglietti per il tour di Laura Pausini saranno disponibili a partire da domani, mercoledì 28 febbraio 2024, sulle varie piattaforme apposite per la compra-vendita di biglietti.