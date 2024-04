Francesco Totti e quell’aneddoto in carcere: vero o falso?

Condividi

A Che Tempo Che Fa, Francesco Totti ha raccontato un episodio avvenuto in carcere. A molti è sembrata una bugia: cosa c’è di vero?

Sarà vero che, da quando ha smesso di giocare ed è diventato il protagonista della cronaca rosa italiana insieme all’ormai ex moglie Ilary Blasi, Francesco Totti ha perso un po’ del suo smalto. Eppure, il cuore dei tifosi custodirà per sempre il suo nome, lui che la maglia della Roma non l’ha mai lasciata: persino in carcere la smania di incontrarlo ha portato un detenuto ad un gesto estremo. O almeno, così ha raccontato Totti da Fazio, perché sono in molti gli utenti a non crederci.

Francesco Totti, la caduta di un impero

Da qualche anno, ormai, di Francesco Totti si parla più per il matrimonio finito con Ilary e la relazione con Noemi Bocchi (ormai solida, con tanto di vacanza alle Maldive) che per il suo talento sportivo. Da quando, nel 2017, il Pupone ha svestito i panni da giocatore per calarsi in quelli di dirigente, sono cambiate davvero tante cose, anche nella percezione che i tifosi avevano di lui, gladiatore invincibile con la famiglia perfetta.

Proprio la fine del suo matrimonio, per molti un simbolo storico ed intramontabile, ha segnato la “caduta” di Francesco Totti dagli altarini di molti: sono in tantissimi i fan che un tempo lo osannavano e oggi lo criticano duramente, soprattutto dopo le rivelazioni riguardo ai presunti tradimenti ai danni di Ilary.

Eppure, Totti rimarrà sempre e comunque il Capitano che ha fatto la storia della Roma: di questo, i tifosi più accaniti ne sono più che certi, e guai a toccarglielo! In un’intervista del 2018 da Fazio, Totti ha addirittura raccontato di un episodio davvero insolito che ha per protagonista un carcerato.

Un detenuto è rimasto in carcere per vedermi, il racconto di Totti: verità o bufala?

Intervistato a Che Tempo Che Fa ad un anno dall’addio al ruolo da giocatore, nel 2018, Francesco Totti aveva parlato della sua totale dedizione verso la squadra di cui ha vestito i colori per una carriera intera, e che, seppur avendone la possibilità, non ha mai voluto abbandonare.

Ai tempi, il matrimonio tra il Pupone e Ilary Blasi era ancora in piedi, tanto che il calciatore rispose anche a delle simpatiche domande di Fazio sulla moglie: ma nei Best Moments di Che Tempo Che Fa andati in onda in questi giorni, è stata un’altra la dichiarazione che ha suscitato il dibattito social.

Ad un certo punto, nell’intervista, Totti aveva raccontato di una visita al carcere di Rebibbia, che aveva visitato per autografi e foto con i detenuti. In mezzo alla folla, narra il calciatore, spicca un detenuto che si sbraccia per passare prima degli altri: a quanto pare, ha particolarmente fretta perché doveva essere rilasciato una settimana prima, ma ha chiesto di poter allungare la sua permanenza in carcere per non perdere l’occasione di vedere Francesco Totti.

Fabio Fazio, ovviamente, accoglie l’aneddoto con entusiasmo, e il pubblico fa partire un applauso scrosciante. Molti utenti, tuttavia, hanno fatto notare come sia quasi impossibile che ad un detenuto sia concesso di rimanere in carcere sotto sua richiesta, per giunta per un motivo del genere, e hanno accusato Totti di aver raccontato una bufala.

Cosa ci sarà di vero? Totti non ha mai risposto alle accuse, ma chissà che il ritorno dell’intervista sul piccolo schermo non sia una buona occasione per riprendere in mano la questione.