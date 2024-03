Elisabetta Gregoraci, spunta il video di un provino: aveva 21 anni

Condividi

Su Instagram è comparso il video di uno dei primi provini di Elisabetta Gregoraci: all’epoca aveva 21 anni, che fisico!

Una showgirl forse condannata per sempre a vivere sotto la targhetta di “ex moglie di”: Elisabetta Gregoraci, a questo destino, non ci sta proprio, e a ragione. Entrata nel mondo dello spettacolo da giovanissima, il suo percorso di vita ha voluto che incontrasse Flavio Briatore e si innamorasse di lui, ma ancora oggi il suo legame con l’imprenditore crea nel pubblico la convinzione che qualsiasi suo successo sia merito dell’ex marito. Adesso, spunta il video di una giovanissima Elisabetta in uno dei suoi primi provini, e il dibattito si riaccende.

Elisabetta Gregoraci: Nathan Falco un legame eterno con Briatore

44 anni, un figlio, un matrimonio alle spalle ed una carriera che, anche se non particolarmente brillante, le ha regalato diverse soddisfazioni: Elisabetta Gregoraci è da sempre molto sicura di sé, e la sua determinazione l’ha portata proprio dove sognava da ragazzina.

Negli ultimi anni alla conduzione di Battiti Live e, più di recente, Made in Italy, Gregoraci deve tuttavia ancora fare i conti con l’ombra di Flavio Briatore, ex marito e padre di Nathan Falco. I due sono stati sposati dal 2008 al 2017, ma tutt’oggi mantengono un rapporto amichevole, o almeno ci provano, per il bene del figlio.

Proprio qualche giorno fa, ad esempio, hanno festeggiato insieme il suo 14esimo compleanno, con tanto di foto di famiglia. Non solo: Gregoraci e Briatore vivono a 500 metri di distanza, e la showgirl ha raccontato che, quando entrambi sono a Montecarlo, cenano insieme a Nathan ogni sera.

E anche se questo comporta delle difficoltà, non ha impedito ad entrambi i genitori di rifarsi delle vite dal punto di vista sentimentale, anche se con discrezione: Elisabetta, ad esempio, da ormai due anni porta avanti la relazione con il 32enne Giulio Fratini. Eppure, c’è chi ancora sostiene che i suoi successi lavorativi siano merito di Briatore: adesso spunta un video che ha riacceso la polemica.

Un video riaccende il dibattito: Elisabetta Gregoraci giovanissima ad un provino

Per quanto Gregoraci abbia ammesso che la relazione con Briatore, resa pubblica nel 2006, le abbia giovato almeno nel primo periodo in termini di popolarità riflessa, la sua posizione in merito alle insinuazioni sulla sua carriera è chiara da sempre: quello che ha ottenuto è solo merito suo. Per questo, quando sotto praticamente ogni post che pubblica gli haters la insultano o la accusano di essere dov’è per merito di Briatore, lei risponde quasi sempre in modo diretto e piccato.

La showgirl non ha mai fatto mistero di quanto fastidio le provochi leggere insinuazioni del genere, e spesso ha attribuito un simile preconcetto ad un pensiero maschilista: la donna di successo non può averlo ottenuto da sola, ma sempre all’ombra di un uomo. Inutile dire, quindi, che il video spuntato su Instagram che la ritrae ad appena 21 anni durante uno dei suoi primi provini sia stato oggetto di non poche critiche.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Prima Volta Di (@prima_volta_di)

“E poi cosa ha fatto?”, “poi è nata la storia d’amore pura, vera, sincera, dolce e romantica con Briatore. Teneri.”, “e poi mi piacerebbe avere la carta oro” questi sono solo alcuni dei commenti poco carini lasciati da molti utenti sotto il post.

Comunque, c’è anche chi continua a sostenere Elisabetta: nel video, la bellissima 21enne racconta di aspirare a lavorare nel mondo della TV, magari facendo la presentatrice. Oggi, come ben sappiamo, quella ragazzina ha realizzato i suoi sogni, e possiamo essere d’accordo con il parere di un utente: “Ha sempre avuto le idee chiare, voleva emergere nel mondo dello spettacolo e sistemarsi economicamente, è riuscita nei suoi intenti, è stata fortunata ed è stata aiutata dalla bellezza e dal carisma evidentemente”.