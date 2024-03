Claudio Amendola e la separazione da Francesca Neri: “Una coppia ci ha oscurato..”

Condividi

La separazione fra Claudio Amendola e Francesca Neri non ha avuto molto clamore. Questa è stata la volontà della coppia ma c’è stato anche un altro dettaglio che ha fatto sì che la stampa non si interessasse troppo a loro.

In effetti, mentre i due si stavano separando, stava arrivando la bufera anche in un’altra coppia, mediaticamente più esposta di questa. E Claudio oggi, dice di essere felice di non essere stato al centro del gossip, anche perché separarsi dopo una relazione di 25 anni non è facile.

La separazione fra Claudio Amendola e Francesca Neri

Claudio Amendola e Francesca Neri si sono conosciuti su un set, quello di Le mani forti. Stando alle indiscrezioni, lui l’avrebbe conquistata con una bottiglia di Brunello. Erano solo agli inizi ma la conoscenza andò avanti e i due si sono sposati nel 2010 a New York. Da 25 anni stavano insieme e da circa 13 erano sposati, quando hanno deciso consensualmente di separarsi.

La loro era una famiglia allargata, in cui l’attore aveva già due figli quando nacque Rocco nel 1999, mentre per lei era il primo figlio. Insieme ne hanno superate tante, come problemi di salute, ricordiamo infatti l’infarto avuto da Claudio nel 2017 e la cistite interstiziale cronica di cui soffre la Neri. Dopo alcune voci su una presunta crisi, dapprima smentite, i due si sono detti definitivamente addio alla fine del 2022.

Per volere di entrambi, la cosa non ha avuto un impatto mediatico forte, come di solito avviene in questi casi. Si sono lasciati in modo rispettoso ed educato, nel pieno rispetto della privacy e tutelando i figli. Non hanno voluto rumors ma come ha confessato Amendola, sono stati “aiutati” dalla crisi di un’altra coppia, arrivata quasi contemporaneamente.

Parliamo del divorzio fra Francesco Totti e Ilary Blasi, di cui invece le pagine di gossip erano stracolme. “La separazione è avvenuta in silenzio per merito nostro ma il divorzio fra Totti e Ilary ci ha aiutato a rimanere lontano dai riflettori” ha detto lui in una recente intervista al Corriere della Sera.

Dopo tanti anni insieme, fra Claudio e Francesca c’è grande stima e affetto. Lui intanto si trova in Puglia, dove in questi giorni è impegnato nella seconda stagione della serie tv Il Patriarca, che nella prima ha avuto un successo enorme.

Qui interpreta magistralmente Nemo Bandera, capo dell’azienda ittica Deep Sea, che ha raggiunto il potere con mezzi non sempre legali. Le prime puntate di questa serie, dove lui è protagonista ma anche regista, sono previste a gennaio dell’anno prossimo.

Solo adesso che le acque si sono calmate, l’attore ha parlato della sua separazione. Immaginiamo che non deve essere stato un passaggio semplice dopo tanti anni accanto alla Neri ma la loro volontà di attraversare questa burrasca in maniera tranquilla e pacifica, senza darsi battaglia legale come altre coppie, è di certo molto nobile e saggia.