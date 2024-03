Maddalena Corvaglia confessa il motivo della separazione dal marito: “Voleva impormi cose pazze”

Condividi

L’ex velina di Striscia La Notizia, Maddalena Corvaglia, in una lunga intervista fiume ha raccontato o meglio confessato i veri motivi della separazione dal marito Steve Bruns. Oggi l’ex showgirl vive con la figlia a Palma, anche se al momento è impegnata a Pechino Express come concorrente.

In queste ultime settimane la stiamo vedendo di nuovo in TV, su Sky per la precisione, come concorrente dello show Pechino Express insieme all’amica Barbara Petrillo.

La figlia Jamie di 13 anni inizialmente non ha preso bene la notizia perché temeva la lontananza dalla madre per un lungo periodo di tempo. Poi ha capito ed adesso è felice di vedere la madre showgirl in TV divertirsi e mettersi in gioco attraverso tante sfide, prove e avventure.

Ci voleva proprio un ritorno in tv per la bella showgirl, la ex velina bionda del tg satirico Striscia La Notizia. Forse è stata proprio lei, insieme ad Elisabetta Canalis, l’iconica velina bionda per eccellenza, la più famose di tutte, nonostante nei decenni di veline ne siano salite a bizzeffe su quel tavolo nello studio di Mediaset.

Era molto tempo che non si vedeva più in tv la Corvaglia perché da qualche anno aveva lasciato l’Italia e Milano per trasferirsi, da sola con la figlia Jamie, a Palma. La scelta ovviamente non è stata presa a cuor leggero e inizialmente l’ex marito Steve non era d’accordo. Poi ha capito che per il bene della figlia, che voglio far crescere perfettamente bilingue, studiare e vivere a Palma sia la soluzione migliore.

Dal matrimonio fallito al ritorno in tv, la vita di Maddalena Corvaglia

L’inizio della fine del suo matrimonio è stato l’arrivo del covid e lo scoppio della pandemia. Le situazioni estreme, anomale e nuove di vita, hanno messo tutti a durissima prova e molte coppie, tra cui Maddalena e il marito Steve, sono scoppiate. Non hanno retto lo stress e la convivenza 7/7 h 24 forzata.

Proprio nel 2020, durante la fase iniziale della malattia, Maddalena ha scoperto di essere incompatibile con il marito: “Siamo come il giorno e la notte. Quindi di fronte a un evento forte, difficile, abbiamo avuto reazioni diverse. Mettiamola così: io ho interpretato la sua come una mancanza di attenzione e amore, lui ha percepito la mia troppo forte e intensa. Di lì in poi è andata sempre peggio“.

Maddalena, dopo l’addio al marito, il chitarrista della band di Vasco Rossi, ha deciso di non tornare in Puglia, la sua terra d’origine, ma di andare a vivere all’estero per dare un futuro migliore alla sua amata figlia Jamie. Scelta saggia, anche se sofferta.