“Un posto al sole” si sposta da Napoli : le immagini delle riprese in un posto insolito

Condividi

Annunciato il cambio di location per le riprese di “Un posto al sole”: Napoli sarà sostituita da questa località, ecco perché.



“Un posto al sole” continua, anche dopo quasi trent’anni, ad essere una delle principali soap nel cuore degli italiani. Complici, probabilmente, i temi trattati, sempre attuali, ma anche la narrazione moderna e naturale, capace quasi di “tirarti” all’interno della storia. Da qualche giorno, comunque, si vocifera di un cambio di location per le riprese della serie: da Napoli, il set si sposterà altrove, ecco dove.

“Un posto al sole”: i motivi del successo di una serie così longeva

Era il lontano ottobre del 1996, quasi trent’anni fa, quando andò in onda la prima puntata di “Un posto al sole”. Da allora, la serie tv più amata dagli italiani ha saputo evolversi, stando al passo con i tempi e temi d’attualità, ed oggi è una delle soap più longeve di sempre, come all’attivo più di 6.200 puntate. Il segreto del suo successo, dicono in molti, sta nel fatto che non è una soap opera come tante altre, piena di intrighi amorosi difficilmente verosimili e dinamiche che spesso sfociano nell’assurdo: “Un posto al sole” racconta della vita reale, della vera Napoli dei nostri giorni, con tutte le complicazioni del caso.

I protagonisti della serie si trovano a dover fare i conti con tematiche più che mai reali al giorno d’oggi: disoccupazione, violenza, dipendenza e malattie, discriminazione e sessualità. Il tutto condito con un particolare che aiuta ad immergersi ancor di più nella storia: il calendario della serie è sincronizzato con quello reale: se siamo in inverno, sarà inverno anche in “Un posto al sole”, e così via. L’iconicità di questa serie tv, comunque, sta anche nella location delle riprese: Napoli, in particolare l’immaginario “Palazzo Palladini”, dal quale in numerosissime riprese si vedono il Vesuvio e il Golfo, uno spettacolo per gli occhi.

Se inizialmente, nei primi anni 2000, la regia aveva utilizzato Villa Rocca Matilde e poi Villa Volpicelli per le riprese esterne di Palazzo Palladini, ad oggi le scene vengono girate interamente all’interno del Centro di produzione Rai di Napoli, oltre che, in qualche caso, per le vie della città. Adesso, però, sembra che qualcosa stia per cambiare: le riprese di “Un posto al sole” si sposteranno da Napoli verso un’altra città.

Da Napoli al Trentino: “Un posto al sole” in vacanza sulla neve

No, non c’è motivo di preoccuparsi, perché il cambio di location sarà solo temporaneo, ma le anticipazioni sono ormai ufficiali: prima del tanto atteso matrimonio tra Rossella e Riccardo, le riprese di “Un posto al sole” si sposteranno per un breve periodo da Napoli al Trentino. Il motivo? Una vacanza in perfetto stile “settimana bianca” per alcuni dei protagonisti più amati della serie: Jimmy, Niko, Renato e Raffaele. Il quartetto si godrà una vacanza sulla neve nelle puntate dal 29 febbraio all’8 marzo, spostandosi tra Madonna di Campiglio e la Val di Sole.

I collegamenti all’amata Napoli, comunque, non mancheranno: i vacanzieri visiteranno, per soddisfare un grande desiderio di Raffaele, Dimaro, da anni sede del ritiro del Napoli. Le riprese per queste puntate speciali sono partite a metà gennaio, con la collaborazione di enti regionali come Trentino Film Commission e Trentino Marketing, nonché delle APT della Val di Sole e di Madonna di Campiglio. Non ci resta che attendere domani per scoprire quali avventure affronteranno i nostri quattro moschettieri sulla neve!