Chi è Aida Garifullina, il soprano che si è esibita con i tenori de Il Volo

I ragazzi del gruppo Il Volo gareggeranno al prossimo Festival di Sanremo e sono emozionatissimi ma ci sarà per loro anche un altro evento importante, che si svolgerà pochi mesi dopo.

Parliamo di Tutti per uno, il concerto che ormai li rappresenta da un po’ di anni e che ha fatto sempre molto successo. Si svolge nella spettacolare Arena di Verona e anche nel 2024, ritroveremo i ragazzi in questa magica città.

Ancora una volta sarà grandissima la folla di fan che sarà presente all’evento, ma ci saranno anche importanti ospiti sul palco oltre ai tre tenori. Stessa cosa è successa per le edizioni precedenti e in quello proposto in replica ieri sera, c’era Aida Garifullina, un soprano di origini russe.

Chi è Aida Garifullina

Per chi ama il mondo della musica lirica, quello di Aida Garifullina non è un nome nuovo. La soprano russa classe 1987 infatti, ha cantato con diversi personaggi internazionali come Andrea Bocelli, Placido Domingo, Josè Carreras e Dmitry Hvorostovsky.

È nata a Kazan, capitale del Tartasana (dove è stata nominata artista onoraria) ed è considerata ad oggi una delle soprano più brave al mondo. Aida ha iniziato a studiare canto grazie a sua madre, la quale dirigeva il coro in un centro di musica contemporanea. Questo dettaglio fu importantissimo per la ragazza, che iniziò così ad approcciarsi a questo mondo fin da piccola per poi approfondire gli studi anche in età adulta.

A 18 anni infatti si trasferì a Norimberga proprio per motivi di studio, stessa cosa nel 2007 a Vienna presso la University of Music an Performing Arts. In particolare qui ha potuto studiare con Claudia Visca, una vera autorità per quando riguarda le masterclass internazionali per i cantanti.

Il debutto di Aida Garifullina fu nel 2009, con l’interpretazione di Despina in Così fan tutte di Mozart. Ci sono state diverse collaborazioni importanti per lei ma la sua carriera ha ricevuto una grande spinta quando nel 2013 ha vinto il primo premio Operalia.

Altro importante momento per lei è stato nel 2018 perché durante l’apertura dei mondiali di calcio in Russia, ha duettato con Robbie Williams e ha eseguito un magnifico solitario di Angels, grande successo del cantante.

Con questa esibizione il suo nome si è consolidato ulteriormente, confermandola come una delle voci più belle attualmente nel panorama della lirica. Abbiamo potuto ammirarla in tutta la sua bellezza e ascoltarla nell’edizione precedente del concerto Tutti per uno, mandato in replica in attesa del prossimo che ci sarà a maggio.

Al momento i ragazzi del Volo sono impegnati con la kermesse sanremese e da poco hanno anche svelato il nome del brano che porteranno in gara. O meglio, lo ha fatto Ignazio Boschetto, pubblicando – dopo un periodo di stop in cui ha rimosso ogni contenuto dal profilo Instagram – una foto del trio con il nome del brano inserito nel commento.

Un’avventura quella a Sanremo che non è nuova per loro, tuttavia è sempre una grande emozione, così come sarà una gioia ritrovare i fan che ogni anno affollano l’Arena di Verona per l’evento che più caratterizza questo gruppo. Chi saranno stavolta gli ospiti?