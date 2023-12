Il Volo, Ignazio Boschetto scompare dai social: cancella foto e video, cosa succede?

Condividi

Il cantante de’ Il Volo sta facendo preoccupare tutti i fan. Ignazio Boschetto, infatti, è letteralmente scomparso dai social. Il motivo? È ancora avvolto nel mistero.

Ci sono scelte, fatte dai personaggi noti, che risultato per certi versi incomprensibili. Alcuni rinunciano alla notorietà, altri scelgono, ad un certo punto della loro vita – magari all’apice della loro carriera – di andare a vivere lontano dal proprio paese.

Il motivo, di fondo, è quasi sempre lo stesso: mettere un punto alla realtà creata su se stessi fino a quel momento. A volte è necessario toccare il fondo per poter risalire in superficie forti e sicuri di quello che si vuole nella vita soprattutto dopo forti dolori nell’anima.

Ignazio Boschetto scomparso dai social: cos’è successo al tenore?

Sono ore di apprensione da parte dei fan de’ Il Volo. Ignazio Boscetto, infatti, è sparito dai social. In particolare, il suo account IG si è del tutto oscurato. Al momento, il cantante non ha ancora dato una spiegazione ufficiale su quanto accaduto. I fan però sono in forte apprensione: temono che quello di Ignazio sia un gesto per allontanarsi dalla notorietà e della fama che cresce – grazie anche alle esibiscono con Piero Barone e Gianluca Ginoble, di anno in anno in tutto il mondo.

Ignazio è sempre stato un ragazzo molto riservato ma non ha mai avuto paura di mostrare le sue fragilità, parlando delle varie difficoltà che ha dovuto affrontare in passato: in primis la malattia della mamma e il secundis la più devastante, la morte di suo padre per un malore improvviso.

Cose come queste ti segnano per sempre. Ignazio però ha dimostrato di essere molto forte e di avere una grande voglia di vivere nonostante tutto. Come mai allora il suo account è completamente svuotato?

Potrebbero esserci varie motivazioni. La più probabile è legata ad un cattivo e temporaneo malfunzionamento del suo account. Una delle più temute è che però il suo profilo sia stato hackerato. Può succedere ai personaggi noti: il furto del profilo è piuttosto comune. Il team del social però sicuramente potrebbe fornirgli l’aiuto necessario a recuperare tutto. L’account potrebbe tornare attivo da un momento all’altro quindi.

Non è la prima volta che succede, infatti. Molti VIP hanno avuto problemi simili. In realtà, può accadere anche alle persone comuni. Insomma, ancora non sappiamo che se quella di Ignazio sia una scelta voluta. Ma il fatto che abbia destato così tanta attenzione evidenzia ancora una volta quanto i fan lo seguano con passione. I suoi followers attenti non vedono l’ora di riavere, integro, l’account del tenore sperando che lui stesso chiarisca a breve il motivo di tutto questo.