Fiorello e la passione per le auto, cosa guida lo showman

Condividi

I Vip che più amiamo, talvolta, nascondono passioni che faremmo fatica ad associare loro. Fiorello, per esempio, ha una grande passione per le auto anche se raramente ne parla.

È sicuramente uno dei personaggi più amati in TV, eppure ci sono tante cose di Fiorello che anche i fan più affiatati non conoscono. Lo showman, nativo della Sicilia, è ormai da anni un volto che la Rai gioca sempre a puntino per fare il carico di ascolti e risollevare lo share. In pochi però si ricordano com’era agli esordi il comico.

Si è fatto conoscere dall’Italia intera proprio grazie alla sua mania di far cantare la gente sconosciuta per fargli vivere un po’ di gloria. Per pochissime persone, quell’esperienza ha segnata una carriera ricca di successi. Elisa, per esempio, ha iniziato proprio cantando al suo Karaoke. Anche Festivalbar e altri sui spettacoli in prima serata sono riusciti a conquistare il pubblico.

Fiorello ha una grande passione per le auto: in pochi lo sanno

Lo showman è anche un anche grande speaker radiofonico. Con “Viva Radio 2” ha letteralmente sconvolto rete facendo appassionare al suo programma tantissimi italiani. Ormai è nota a tutti l’amicizia che lo lega da anni ad Amadeus, proprio per questo il conduttore l’ha voluto al Festival di Sanremo.

Con il suo brio e la sua ironia, Fiorello sarà sicuramente un valore aggiunto alla kermesse, come lo è stato sempre. Ad Amadeus non riesce a dire di no. Non tutti sanno però che il garage dello showman è pieno zeppo di auto. Fiorello è un vero e proprio collezionista: c’è sicuramente un piccola Audi A1 (svelata alcuni anni fa), la segmento B premium di Ingolstadt. Si tratta di un auto compatta e molto agile, utile nel traffico cittadine e non cattura particolarmente l’attenzione. L’auto ha due varianti: Sportback e Allstreet. Una bella utilitaria di circa 4 metri di lunghezza, con ottimi assemblaggi e look scolpito, giovanile e molto accattivante.

C’è anche un SUV, Lamborghini Urus, ma non è chiaro se l’auto in questione è di proprietà di Fiorello. Non si fa fatica a capire come mai Urus possa piacergli tanti. Il prezzo la rende una delle auto meno accessibile dai più. Per potersela permettere bisogna sborsare un assegno di ben 235.000 euro. Per evadere dalla quotidianità è l’auto giusta. Insomma, quando Fiorello vuole farsi vedere sa qualche macchina perdere.

Sicuramente nella sua collezione, ci saranno anche altri modelli interessanti. Di rado però il conduttore ha parlato della sua passione ed è per questo che molti non sanno che ha questo piccolo arsenale.