Battuta sessista da Antonella Clerici durante “È sempre Mezzogiorno”, lo chef Barzetti chieste scusa

Una battuta, quella di Barzetti, che ha subito destato l’attenzione del pubblico di Antonella Clerici e del suo È sempre Mezzogiorno. Tant’è che lo chef è stato costretto a correggere il tiro delle sue parole.

La discriminazione di genere è un fenomeno, in Italia, ancora molto vivo. La puntata di È sempre Mezzogiorno, il programma Rai di Antonella Clerici, è iniziato proprio da una battuta di questo tipo. La battuta è scappata allo chef, molto noto in TV, proprio mentre stava preparando il suo squisito piatto, un risotto che può fare molto colpo in una donna, ha fatto uno strano parallelo, paragonando la donna ad una preda da catturare e al risotto come un mezzo per “stordire la preda”.

A fare questo paragone è stato lo chef Sergio Barzetti. Il cuoco ha anche raccontato che questo mezzo è riuscito a fare colpo anche su quella che è poi diventata sua moglie usando il termine “placcata”. Le sue parole sono subito apparse misogine, tant’è che sui social i commenti negativi nei suoi confronti sono piovuti copiosi. La stessa Antonella si è sentita in imbarazza e si è limitata a dire che dire quelle cose, con quei termini non è affatto carino nei confronti della moglie e delle donne in generale.

Antonella Clerici e la battuta sessista di Barzetti a “È sempre Mezzogiorno”: arrivano le scuse

Anche Antonella Clerici si è scusata nella puntata del 21 dicembre di È sempre mezzogiorno. La conduttrice ha commentato così le parole di troppo dello chef che lei non ha saputo frenare a dovere:

“È stata una battuta molto infelice quella che martedì ha fatto il nostro chef Sergio Barzetti, persona al di sopra di ogni sospetto, che conosco da tanto. Eravamo in diretta e l’ho detto subito ma forse non ho sottolineato abbastanza, lo faccio ora: mi spiace e me ne scuso qui in tv, come lui stesso ha fatto sui social”.

C’è anche chi pensa che il modo di raccontare dello chef era solo ironico, divertente per nulla offensivo. Però il fatto che lo chef appartenga, per definizione, ad un modo come quello della cucina dove c’è tanto maschilismo ha fatto sì che le sue parole possano fare più rumore.

Lo stesso atteggiamento, nei confronti del gentil sesso, c’è anche nel mondo del vino in cui sono stati denunciati episodi di sessismo. Spesso, per esempio, i vini più dolci vengono definiti da “vini da donna”, in senso dispregiativo, come per svalutarli. Questo equivale a dire che il palato femminile è meno esigente di quello maschile. Appena 3 anni, fa è caduta in una battuta simile anche Aurelio De Laurentis, presidente del Napoli Calcio definendo il lavoro in cucina più maschile che femminile, perché molto faticoso. Inoltre, De Laurentis ritiene che le donne debbano occuparsi soprattutto dei figli.

Un anno prima, Gianfranco Vissani, in una trasmissione radiofonica, ha invece sostenuto che “le donne non ce la fanno fisicamente in cucina”. Un altro luogo comune che le donne fanno fatica a sfatare.