“Le Ragazze”: stasera su Rai3 l’intervista a Simona Marchini

Simona Marchini sarà tra “le ragazze” intervistate da Francesca Fialdini questa sera nella prima serata di Rai3.

Francesca Fialdini torna con la seconda, nuovissima stagione di “Le ragazze”, un programma tutto al femminile che racconta l’Italia con gli occhi delle donne. Tra le intervistate di questa sera, per la seconda puntata in onda nella prima serata di Rai3, anche Simona Marchini, che tra matrimoni falliti e relazioni opprimenti ha trovato la forza di cogliere le opportunità che la vita le ha dato.

“Le Ragazze”: Francesca Fialdini torna a raccontare l’Italia delle donne

Il grande successo della prima stagione di “Le Ragazze” ne ha decretato il ritorno anche all’interno del nuovo palinsesto Rai: del resto, non poteva essere altrimenti per un programma che, forse per una delle prime volte nella storia della TV, dà voce all’Italia delle donne.

Il talk show, infatti, si basa su interviste a cura di Francesca Fialdini – non nuova ad argomenti delicati ed attuali, come i disturbi alimentari – che racconterà, attraverso la loro stessa voce, storie di donne da generazioni diverse, che permetteranno di ricostruire la storia dell’Italia stessa.

Dopo il grande interesse creato dalla prima puntata, stasera Fialdini torna in onda con una seconda serie di interviste: si parte con Brunella Tocci, ex Miss Italia che rappresenterà gli anni ‘50 raccontando la sua scelta, dopo la vittoria del famoso concorso, di non intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo.

Per gli anni ‘60, poi, avremo il piacere di ascoltare le interviste di Maria Bordiga, allevatrice, e Simona Marchini, che non ha bisogno di presentazioni. A seguire, gli anni ‘70 saranno raccontati da Nadia Buoso, bigliettaia del Teatro La Fenice, e Cinzia Pierantonelli, insegnante.

Simona Marchini a “Le Ragazze”: “devo tutto a Don Lurio”

Grande protagonista della seconda puntata di “Le Ragazze”, come abbiamo anticipato, sarà Simona Marchini, attrice nata a Roma nel 1941 in una famiglia di costruttori. Sin da piccola, Marchini respira in famiglia le idee e i valori antifascisti: l’incontro con la recitazione arriva dopo due matrimoni falliti, entrambi caratterizzati da dinamiche che, ad oggi, definiremmo tossiche e abusive.

Il suo primo marito, racconta Marchini, voleva imporle di “vivere in un suo grande palazzo in Calabria, lontano da tutto, senza telefono”. Lei, ovviamente, non c’è stata: “al settimo mese di gravidanza sono tornata a Roma, e lui non è mai venuto. Non alzava le mani, ma le sue erano sevizie psicologiche, mi manipolava per dire che ero una demente”.

Le seconde nozze con il calciatore Ciccio Cordova non sono andate certo meglio, anche perché, nel frattempo, Simona incontra Don Lurio, a cui “deve tutto”: fu lui a presentarla in Rai e permetterle di dare vita al famoso personaggio di Iside Martufoni. “Mi fece chiamare al telefono da Romolo Siena, il regista dei varietà Rai del sabato sera: ‘Lei deve fare un provino con noi’”, racconta l’attrice, “un altro po’ svengo. Don Lurio mi mandò un taxi e mi portò al provino. Due giorni dopo era fatta”.

Cordova, tuttavia, non era d’accordo: “mi torturava, non voleva che lavorassi: era possessivo a livelli patologici, stavamo sempre in casa insieme, appiccicati”. Fortunatamente, con la forza che ci racconterà questa sera, Simona Marchini è riuscita a trovare la propria strada, costruendo una carriera che rimarrà per sempre impressa nel cuore e nella memoria degli italiani: come dimenticare, ad esempio, il suo ruolo in “Quelli della Notte” con Renzo Arbore?

Oggi, ad 83 anni, gestisce “La nuova pesa”, galleria d’arte aperta dal padre, e continua a costruire per il futuro, stavolta non il suo: “credo nell’importanza di formare i ragazzi”.