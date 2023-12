Benedetta Parodi, il balletto di fine anno è unico: tutti notano qualcosa di insolito – VIDEO

Condividi

Una Benedetta Parodi così scatenata non la si vedeva da un pezzo. La padrona di casa di Bake Off Italia si è lanciata in un balletto scatenato per salutare questo 2023 che ormai sta giungendo alla fine, e a molti utenti social è caduto l’occhio su un particolare.

L’ultima edizione di Bake Off Italia si è conclusa da poco e si è rivelata una delle più apprezzate dal pubblico a casa. A condurla, come ormai da tanti anni, Benedetta Parodi, volto molto apprezzato di Real Time, nota per il suo garbo e eleganza con i quali guida la competizione tra pasticcieri amatoriali.

Giornalista, classe 1972, Parodi è diventata professionista nel 1999, e dopo le prime esperienze lavorative a Tele+, ha iniziato a lavorare per Studio Aperto, conducendo l’edizione del mezzogiorno. A partire dal 2008 ha lasciato il telegiornale, occupandosi della rubrica Cotto e mangiato, dando il via alla sua carriera nell’ambito dei cooking show.

Nel 2011 passa a La7, occupandosi del programma I menù di Benedetta, prendendo parte anche a alcune puntate de La Prova del Cuoco condotto da Antonella Clerici. Da 10 anni è padrona di casa di Bake Off su Real Time, e dal 2021 conduce su Radio Capital Benedetta domenica.

Bake Off Italia, il balletto di Benedetta Parodi conquista i social

A trionfare in quest’ultima edizione è stato lo studente toscano in ingegneria biomedica Gabriele Citti, appena 22enne, che ha sempre avuto il pallino per la cucina e i dolci in particolare. Il ragazzo ha avuto la meglio su Fabio, giunto secondo, Tommaso arrivato terzo e Roberta, per un soffio fuori dal podio. Una passione quella per la cucina che la sua famiglia si tramanda da tempo, e che vorrebbe coltivare ulteriormente, con il sogno di diventare food influencer. Si è avvicinato al mondo della pasticceria durante il lockdown e il periodo chiuso in casa pare essere servito a qualcosa, visto che i giudici Damano Carrara, Ernst Knam e Tommaso Foglia lo hanno ritenuto “il miglior pasticciere amatoriale d’Italia”.

Ma a rendere imperdibile la puntata di Bake Off Italia è stata non solo la proclamazione del vincitore, ma anche un balletto a sorpresa che ha fatto Benedetta, vestita in tutto e per tutto come Annalisa nel video di Mon Amour, che ha lasciato tutti stupiti, telespettatori inclusi che hanno fatto i complimenti alla conduttrice.

Parodi, che ha 51 anni, ha sfoggiato un fisico da far invidia alle 20enni, con gambe lunghe e affusolate e non un grammo di grasso addosso. Benedetta dimostrava almeno 20 anni in meno e è apparsa molto divertita, come ha sottolineato lei stessa taggando in un post proprio la cantante savonese, che non sembra essersi per nulla risentita, anzi.