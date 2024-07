Fiorello fa dell’ironia su ministro Sangiuliano e sulla sua ultima gaffe

Condividi

In occasione di un suo spettacolo tenuto in Sicilia, Rosario Fiorello ha voluto fare dell’ironia su una gaffe che un po’ di tempo prima aveva fatto il ministro Sangiuliano.

Spesso capita che Rosario Fiorello, celebre showman, noti quei dettagli che in alcuni casi sfuggono mentre in altri sono talmente eclatanti al punto da fare scalpore. Questa volta ad attirare la sua attenzione è stata quella gaffe fatta dal ministro Sangiuliano nel momento in cui si è recato in Sicilia. In quell’occasione il politico aveva scambiato l’Etna per il Monte Bianco.

Le parole di Rosario Fiorello pronunciate verso il ministro Sangiuliano

Direttamente da Taormina, Fiorello ha voluto ripercorrere ciò che è accaduto quando il ministro Sangiuliano si era recato proprio nello stesso luogo in cui si trovava lui. È stato lui stesso infatti a rivelare: “Quando è stato qua, ha guardato l’Etna e ha detto: ‘Non pensavo che il Monte Bianco fosse così”.

Durante le ultime ore Fiorello ha dato il meglio di sé in occasione di una serata speciale che si è tenuta presso il Teatro Antico di Taormina. Questo è ciò che è accaduto dopo alcuni giorni da quando è stato mandato in onda la serata Taobuk, un evento di cui si è parlato molto proprio per la reazione del pubblico a ciò che aveva detto il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Una serata in cui Fiorello ha voluto scherzare con chiunque al punto da affermare: “Quando sono venuto qua, ho visto la scaletta preparata da Salvo La Rosa e mi sono detto: questo è un sequestro di persona!”.

Ovviamente, visti i precedenti, non poteva non esservi il riferimento al ministro Sangiuliano a seguito dei fischi che gli sono piovuti addosso: “Perché il Ministro è stato qua! È stato qua! Sicilia è cultura! Solo cultura! Talmente tanta cultura che il ministro Sangiuliano è venuto qua! E il ministro Sangiuliano quando è stato qua, è venuta qua, ha guardato l’Etna e ha detto: “non pensavo che il Monte Bianco fosse così”.

Uno spettacolo in cui Fiorello ha parlato di tutti compreso il sindaco di Taormina Cateno de Luca il quale si trovava in prima fila proprio per assistere allo show. In quest’occasione Fiorello lo ha ribattezzato con il nome del “Dalai Lama dei sindaci, un uomo così riflessivo e calmo, un uomo così zen“, delle parole che ha scatenato una grande risata tra i presenti.

L’intervento del ministro Sangiuliano al Taobuk è stato di sicuro molto chiacchierato e soprattutto molto contestato. Infatti, nel momento in cui il politico era sul palco, sono stati molti i presenti che hanno iniziato a contestare le sue parole con atteggiamenti e fischi. In ogni caso, nel momento in cui è stato mandata in onda la trasmissione alla cui conduzione c’è Antonella Ferrara e Massimiliano Ossini, tutti quei fischi che c’erano in diretta sono stati eliminati e sostituiti con degli applausi.

Un atteggiamento che ha portato alla Rai anche a voler far chiarezza al punto da affermare: “Non si tratta di una nostra produzione ma di un programma di acquisto chiuso. Lo abbiamo acquistato dall’Associazione Taormina Book Festival, all’evento non erano presenti mezzi Rai, c’è solo collaudo tecnico”.