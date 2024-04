Sapete dove vive Adriano Celentano? È una villa da sogno in un borgo fiabesco

Condividi

Il cantante meneghino è tra gli artisti più noti della Penisola, grazie a pezzi entrati nella storia della musica italiana. In pochi, però, sanno che Adriano Celentano ha scelto come residenza non la sua Milano, bensì un incantevole borgo poco distante.

È noto per aver scritto alcune delle canzoni più belle del panorama musicale italiano, tra queste Il ragazzo della via Gluck. Un titolo che riprende il nome proprio della via in cui per moltissimi anni ha vissuto Adriano Celentano. Se qualcuno tuttavia si immagina che ancora oggi l’artista viva sotto la Madonnina, si sbaglia di grosso. Il Molleggiato ha scelto infatti come residenza sempre la Lombardia, ma un paesino meraviglioso immerso nel verde.

Nato nel 1938 a Milano da genitori originari di Foggia, dopo aver finito le scuole elementari ha iniziato subito a lavorare, facendo diverse professioni tra cui anche l’apprendista per un orologiaio. Durante l’adolescenza, come tanti suoi coetanei, si appassiona alla nascente corrente del rock n’ roll, e ciò lo spinge a iniziare una carriera musicale, formando con un gruppo di amici i Rock Boys. Sono gli anni 50, e dopo aver fatto qualche anno di gavetta, nel 1956 conosce Antonio Ciacci, alias Little Tony, con il quale sei anni dopo parteciperà al Festival di Sanremo con 24 mila baci.

Celentano diventa subito una sorta di fenomeno nell’ambiente musicale lombardo, sia per le sue interpretazioni che per le sue esibizioni dance sul palco: e in questo periodo che gli viene dato il nomignolo di Il Molleggiato. Il successo arriva per Adriano alla fine di quel decennio grazie a Il tuo bacio è come un rock, e prosegue quindi con la già citata canzone in coppia con Little Tony. È l’inizio di una grande carriera che lo vedrà impegnato non solo come cantante ma anche come attore e conduttore. Celentano sarà infatti protagonista di alcune famose pellicole della commedia all’italiana tra cui Mani di velluto, Il bisbetico domato e Innamorato pazzo, solo per citarne alcuni. Gli anni 80 segneranno anche il suo debutto in TV come padrone di casa di alcuni show molto amati dal pubblico.

Adriano Celentano, dove vive Il Molleggiato: una villa da mozzare il fiato – FOTO

Naturale, quindi, che con una carriera tanto impegnativa, Celentano desideri avere un posto dove rilassarsi e potere tirare un po’ il fiato. In questo senso, la frenetica Milano non è certo la città ideale, ed è per questo che come sua residenza l’artista ha scelto un borgo in provincia di Lecco: Campesone di Galbiate. Si tratta di una zona meravigliosa, poiché in posizione strategica, dato che sovrasta non solo i laghi di Annone e Garlate, ma è circondata anche da colline e monti lombardi.

Adriano vive assieme alla moglie Claudia Mori in una tenuta lussuosa, con tutti i comfort possibili: dalla piscina al campo da tennis, oltre a diversi ambienti esterni e interni in grado di regalare il relax più totale. La villa sorge su una zona di ben 12 ettari, con vista mozzafiato su laghi e montagne e viali alberati e giardini curati nei minimi dettagli. Benché non ci siano immagini disponibili degli interni, si può dedurre che seguano lo stile delle strutture esterne: chiare e in stile rustico, ma al contempo delicatamente raffinato. Un luogo ideale dove potersi concentrare e mettere a punto tanti nuovi successi.