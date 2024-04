Ornella Vanoni, le sue parole toccano i fan nel profondo: “Da ragazzi non ci si pensa” – VIDEO

Condividi

Tra le artiste più importanti della discografia italiana, Ornella Vanoni è molto amata anche dai più giovani, grazie al carattere esplosivo e schietto mostrato nei diversi programmi che l’hanno avuto ospite, e in particolare Che tempo che fa. Con la sua proverbiale sincerità, la cantante ha recentemente fatto una dichiarazione che ha commosso fino alle lacrime i fan.

Le sue canzoni sono evergreen della musica italiana, passate ancora oggi in radio, e molti giovani hanno imparato a amarla grazie anche alle trasmissioni a cui in tempi recenti ha preso parte, mostrando una vena ironica e schietta non da poco. Parliamo naturalmente dell’inossidabile Ornella Vanoni, 89 anni e pietra miliare delle sette note italiche.

Classe 1934, inizialmente si è dedicata la recitazione, diventando allieva di Giorgio Strehler all’Accademia d’arte drammatica del Piccolo Teatro di Milano, iniziando anche una storia d’amore con il regista e direttore artistico. È nella seconda metà degli anni cinquanta che debutta nel canto, con una rappresentazione teatrale de I Giacobini, durante la quale interpreta un paio di ballate. Negli anni seguenti diventa “cantante della mala”, ovvero si dedica a canzoni dialettali incentrate su casi di cronaca nera.

Sono gli anni Sessanta che segneranno la sua consacrazione come artista impegnata e romantica, anche grazie all’incontro con Gino Paoli, con il quale inizia una grande storia d’amore e che le dedica la bellissima Senza fine. Attiva per tutti gli anni Settanta e Ottanta, collaborerà con alcuni tra i colleghi e artisti più importanti, pubblicando poi nel 2008 l’album Più di me, che raccoglie alcuni dei suoi più grandi successi interpretati assieme ad artisti del calibro di Mina, Eros Ramazzotti, Jovanotti, i Pooh, Lucio Dalla, e Claudio Baglioni, solo per citarne alcuni.

Ornella Vanoni senza filtri a Verissimo: “Bisogna affrontarla senza timore” – VIDEO

Pur continuando ancora a esibirsi, per quanto la salute glielo possa permettere, essendosi rotta un femore nel 2022, oggi Ornella e anche un personaggio televisivo, grazie alle sue frequenti ospitate nel programma Che tempo che fa condotto dall’amico Fabio Fazio. Disincantata, e sincera come non mai, in più di una occasione ha stupito i telespettatori a casa, non solo raccontando alcuni aneddoti sulla sua lunghissima carriera, ma anche facendo alcuni dichiarazioni toccanti e sensibili su temi non facili da trattare.

È quanto successo a Verissimo, al quale ha preso parte poco tempo fa dove ha raccontato cosa ne pensa della morte. “La morte fa parte della vita: da ragazzi non ci si pensa, poi arriva un’età… è chiaro, non è che ho davanti mille anni, no? Da un momento all’altro potrebbe capitare, allora bisogna viverla senza timore” ha detto a Silvia Toffanin. Parole che hanno commosso profondamente i fan, i quali gli hanno mostrato tutto il loro affetto con molti messaggi: “Meravigliosa Ornella! Ti auguro di vivere 100 anni” ha scritto una fan.