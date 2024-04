Claudio Amendola, al via le riprese dell’attesa nuova stagione della fiction

Condividi

Finalmente ci siamo: in rete sono apparse le prime immagini che vedono Claudio Amendola sul set della amatissima fiction. Le riprese sono iniziate, e i fan dovranno attendere ancora poco prima di rivedere sul piccolo schermo il noto attore.

Claudio Amendola è uno degli attori più amati del panorama cinematografico italiano. Figlio d’arte, il padre è il famoso attore e doppiatore Ferruccio, l’artista prima di iniziare la carriera cinematografica ha lavorato come manovale e commesso, finendo però per debuttare sul piccolo schermo nella fiction del 1982 Storia d’amore e d’amicizia, quando aveva appena 19 anni. A questo lavoro sono seguiti poi altri ruoli in alcune commedie all’italiana: Vacanze di Natale, Vacanze in America e Amarsi un po’.

Amendola e noto anche per alcuni ruoli drammatici come quelli in Soldati – 365 all’alba, Mery per sempre e Ultrà. A dargli grande fama è stata però una delle fiction di maggiore successo degli anni 2000, I Cesaroni, andata in onda dal 2006 al 2014 su Canale 5. Con molta sincerità, Claudio ha ammesso di avere guadagnato tantissimo in quel periodo e di come la serie TV gli abbia permesso di comprare casa e aprire delle attività.

Non solo attore, ma anche regista: per il cinema ha diretto Il permesso 48 ore fuori, La mossa del pinguino, e i Cassamortari uno e due. A breve il capitolino tornerà in onda con una fiction molto amata dai telespettatori a casa, che oltre a vederlo interpretare il ruolo principale lo trova anche dietro la macchina da presa.

Claudio Amendola sul set della nuova stagione della fiction Mediaset

L’anno scorso Amendola è stato protagonista della prima stagione de Il Patriarca, fiction ambientata in Puglia che lo vede nei panni di un ricco imprenditore e narcotrafficante, che alla soglia dei 60 anni scopre di essere affetto da Alzheimer. Nemo, questo è il nome del personaggio, cerca quindi di individuare il suo successore tra i tre figli Nina, Carlo e Lara, dovendosela vedere però con il suo figlioccio, lo spregiudicato avvocato Mario Rizzi, che cerca di mettergli i bastoni tra le ruote.

in questi giorni la troupe della serie TV ha girato alcune scene in esterna vicino a Monopoli, in alcuni dei luoghi più noti della cittadina pugliese, e naturalmente alcuni autorità locali hanno voluto salutare il divo romano, come il primo cittadino di Monopoli, Angelo Annese, giustamente orgoglioso che la sua città sia stata scelta per fare da sfondo alle vicende piene di colpi di scena de Il Patriarca 2. La fiction tornerà in onda su Canale 5 all’inizio del prossimo anno, e sarà composta da 6 puntate che verranno trasmesse in prima serata. Un ottimo modo per iniziare il 2025!