Belen Rodriguez cambia look: il nuovo aspetto lascia sbigottiti i fan. Cos’ha fatto? – FOTO

Come spesso accade, molte donne, quando si trovano a affrontare nuove sfide o una nuova fase della loro vita, decidono di cambiare drasticamente qualcosa nel look. È successo anche a Belen Rodriguez, ma ha decisamente esagerato, lasciando sbigottiti i follower.

In questi ultimi mesi la showgirl argentina ne ha passate tante. Belen Rodriguez non solo ha visto naufragare ben due storie d’amore, ma ha vissuto anche cambiamenti repentini nella sua vita professionale. Alla fine dell’estate scorsa si è lasciata, questa volta sembra definitivamente, con Stefano De Martino, suo marito e grande amore nonché padre del primogenito Santiago.

Una rottura che le ha fatto molto male al punto da spingerla a ricoverarsi in una clinica specializzata in Veneto per alcune settimane. A starle accanto in quel periodo tanto delicato, un amico di vecchia data, Elio Lorenzoni, che con il passare dei giorni è diventato qualcosa d’altro. I due sembravano destinati addirittura ai fiori d’arancio, come aveva dichiarato la stessa Belen a Domenica In, ma all’inizio del 2024 qualcosa si è irrimediabilmente rotto e si sono lasciati.

Se ciò non bastasse, nel 2023 Rodriguez ha visto concludersi non uno ma ben due rapporti lavorativi per lei molto importante: quello con Tu sì che vales e quello con le Iene. Davanti a tanti cambiamenti radicali qualsiasi persona subirebbe dei contraccolpi e così è stato anche per lei, che ha deciso di reagire come fanno molte persone, ovvero trasformando completamente il suo look.

Belen Rodriguez cambia look ma i fan le chiedono di ripensarci

La soubrette argentina ha scatenato il pandemonio sui social, pubblicando recentemente un post in cui appare con un taglio di capelli completamente diverso rispetto a quello con il quale siamo abituati a vederla. Belen ha posato infatti per un servizio fotografico con un inedito taglio corto. Via le lunghe ciocche leggermente schiarite e spazio invece a ciuffi che accarezzano il suo ovale perfetto.

Un pixie cut che le dona molto, ma che ha completamente lasciato spiazzati i fan: c’è chi le ha fatto i complimenti, chi ha scritto di non credere ai propri occhi e chi l’ha pregata di farsi ricrescere il prima possibile la chioma. Da quando è diventata famosa qui in Italia, Rodriguez non ha mai cambiato particolarmente il suo look, presentandosi con una capigliatura folta e molto lunga, solitamente divisa da una riga nel mezzo.

L’anno scorso aveva osato una frangetta, ma la novità è durata lo spazio di qualche mese e poi è tornata alla sua immagine abituale. Nessuna paura, però: come ha spiegato lei stessa nei commenti, si tratta solamente di una parrucca utilizzata per lo shooting fotografico. I capelli di Belen sono salvi, almeno per il momento: e se si fosse trattata di una prova generale prima del taglio definitivo?