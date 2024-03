Chiara Ferragni ritrova il sorriso a Dubai, gli haters attaccano: “Essere vicina a te vuol dire sposarsi tutti”

Condividi

Con l’ennesimo post Instagram sulla sua vacanza a Dubai, Chiara Ferragni dimostra di volersi lasciare alle spalle Fedez e ogni dispiacere dell’ultimo periodo. L’influencer torna a sorridere. Con lei ci sono le immancabili sorelle e i figli Leone e Vittoria. Ma gli haters sono spietati e continuano ad attaccarla senza tregua.

L’imprenditrice digitale è ancora nell’occhio del ciclone e nonostante l’attenzione sia ora focalizzata sulla rottura tra lei e Fedez e il possibile divorzio alle porte, gli haters non dimenticano lo scandalo legato alla questione Pandoro Balocco e beneficenza e continuano ad attaccarla in maniera spietata.

Con lei in vacanza a Dubai c’è tutto la truppa, ovvero i due figli Leone e Vittoria, la madre Marina e la sorella Valentina Ferragni con il bel fidanzato Matteo Napolitano. Manca all’appello ovviamente Federico per ovvie ragioni e anche l’altra sorella che è rimasta a casa con il figlio, il cane e il marito.

Gli haters commentano il post con frasi del tipo “Devi cambiare mood», oppure “la tua famiglia è sempre dietro di te” o ancora “Essere vicina a te vuol dire sposarsi tutti“. C’è anche chi ha commentato l’ultimo post Instagram dell’influencer dicendo che i bambini si divertono solo con il papà.

La Ferry non ci sta e all’ennesimo commento di odio e cattiveria interviene e risponde per le rime: “Ma come fate a dire queste cose come se foste con noi e sapeste la realtà delle cose. La famiglia non è sempre con me ma lo è quando ho bisogno di loro. Cosa c’è di strano? Avete un’idea molto distorta della realtà“.

Dopo essere volata negli Stati Uniti, Chiara Ferragni si rilassa in compagnia della famiglia e dei figli nella bella e soleggiata Dubai. L’influencer più famosa del mondo sta soggiornando in uno degli hotel più lussuosi e costosi di tutta Dubai, il Bvlgari Hotel che costa la bellezza di 1000€ a notte.

Tra foto in bikini di denim e scatti in spiaggia, la Ferry anticipa l’estate 2024 e ostenta per l’ennesima volta il suo tenore di vita e le sue possibilità economiche. I follower non ci stanno e molti commentano irritati con frasi del tipo “Ma deve sempre ostentare? Ma ancora non gli è bastata la lezione? Come fargli capire che deve azzerare tutto e ripartire”.

La sua popolarità diminuisce di giorno in giorno. Sono lontani i tempi in cui aveva piogge di likes, cuoricini e commenti da migliaia di utenti Instagram. Ora è ben attenta a oscurare i commenti negativi, cancellare le frasi spiacevoli e limitare i danni, per quel che ancora si può.

Nel frattempo continua a non poter mostrare i volti dei figli sui social.