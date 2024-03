“Non ci sono parole per descrivere le tue gambe…” Fan impazziti dopo l’ultimo foto di Elisabetta Canalis

Condividi

Lascia a bocca aperta l’ultima foto di Elisabetta Canalis, uno scatto in cui le sue gambe chilometriche hanno fatto impazzire i fan.

Quando pensiamo ad Elisabetta Canalis, immediatamente ci viene in mente la velina mora che per molto tempo ha danzato a ritmo di musica sul bancone di Striscia la notizia. Ricordiamo infatti che era il 1999 l’anno in cui fu scelta, insieme a Maddalena Corvaglia, a ricoprire questo ruolo che portò avanti fino al 2002. Ma perché oggi si parla di lei? Cosa ha fatto sì che i riflettori si accendessero di nuovo su di lei.

Fan impazziti per l’ultima foto di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis è già una donna amata e apprezzata per il suo fisico e per la sua bellezza. Basti pensare che nel 2003 ha posato senza veli per il calendario di Max mentre, nello stesso anno ha lavorato anche come valletta nel programma Controcampo. In seguito, ha recitato anche nella terza e quarta stagione della fiction Carabinieri mentre, nel 2007 ha lavorato come ospite fissa nel format mai dire martedì.

Nel 2011 Elisabetta Canalis ha anche co- presentato il Festival di Sanremo anche se fu molto criticata a causa delle sue scarse capacità di conduzione. Nel 2021 invece, su TV8 e alla conduzione di Vite da copertina – Tutta la verità su….

Un’artista che ha messo piede anche nel grande schermo all’interno di diversi cinepanettoni, due per la precisione, ossia Un Natale a New York e A Natale mi sposo. Per diverso tempo, ha vissuto negli Stati Uniti anche se nel 2021 fa il suo ritorno in Italia alla conduzione di Vite da copertina, un format trasmesso su TV8 che però è stato presto chiuso a causa degli ascolti poco soddisfacenti.

Elisabetta Canalis è stata molto chiacchierata anche per la sua vita privata. Infatti ricordiamo che nei primi anni 2000 ha portato avanti una relazione da copertina di cronaca rosa con Christian Vieri mentre tra il 2009 e il 2011 è stata legata con George Clooney. Nel 2014 è convolata a nozze con Bryan Perri, un celebre chirurgo italo-americano. Una relazione che, dopo 11 anni, ha avuto fine.

Nonostante abbia deciso di allontanarsi dall’Italia, molti sono i fan nostrani che le sono sempre rimasti fedeli. Infatti, ogni qualvolta condivide su Instagram uno scatto, ottiene un gran numero di commenti. Basti pensare ad uno scatto che nel giro di poco tempo ha ottenuto molti like, una foto in cui protagoniste indiscusse sono le gambe chilometriche dell’ex velina avvolte da un paio di calze in pizzo nero.

Ecco infatti la reazione dei fan: “Ma com’è che sei sempre così pazzesca Eli“, “Abito e calze chic sempre stupenda e sexy buon lavoro betta un salutone e un kiss” oppure “Non ci sono parole per descrivere le tue gambe, ma non mi hai cercato piu’.”.