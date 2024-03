Simona Ventura: “Ho avuto momenti bui..” Le parole che non aveva mai detto

Condividi

Toccante la confessione di Simona Ventura a Domenica In, ospite da Mara Venier. Nel famoso salotto di Rai 1, la conduttrice ha parlato dei suoi fallimenti.

In realtà lo aveva già fatto di recente a Ballando con le Stelle. Proprio lo show di Milly Carlucci è stato fondamentale per la sua rinascita. Lei, che dopo una relazione tossica si era chiusa in sé stessa, considerandosi una nullità e abbandonando l’amato mondo dello spettacolo che è un po’ il suo habitat naturale, adesso si gode la sua rivincita. Ma non è stato facile uscire da quel baratro.

La rinascita di Simona Ventura

Simona Ventura è una presentatrice televisiva che di certo non ha bisogno di presentazioni. Tuttavia, l’avevamo un po’ persa di vista e lei setta si è aperta raccontandone il motivo. Torniamo leggermente indietro agli ultimi mesi, quando l’abbiamo vista concorrente di Ballando con le Stelle, programma dove ha partecipato con il compagno Giovanni Terzi, sebbene in coppie differenti.

Con lui la storia d’amore va avanti da alcuni mesi e lei parla benissimo del suo uomo, descrivendolo un po’ come il suo salvatore. Simona esce infatti da un periodo molto buio della sua vita, in cui ha vissuto una relazione tossica dove si è sentita messa in disparte. La prima a non amarsi più era lei perché la persona che aveva di fianco – non sappiamo chi in particolare – la faceva sentire una nullità, non abbastanza, non all’altezza.

Una situazione che purtroppo è vissuta da tantissime donne, le quali si eclissano per fare spazio al fidanzato geloso, possessivo, violento o manipolatore. In questo caso Simona si è allontanata dal piccolo schermo e solo l’evento tragico dell’aggressione al figlio di alcuni anni fa, le ha dato la scossa giusta per riemergere dal fango.

Grazie ad amiche come Paola Perego e Milly Carlucci, è riuscita a cambiare vita e a mettersi in gioco. È stata la vera rivelazione di Ballando con le Stelle e seppure non abbia vinto l’edizione, ha lasciato un’impronta positiva nel cuore dei telespettatori. Fra l’altro proprio su quel palco ha ricevuto in diretta la proposta di matrimonio da Giovanni. Un momento molto emozionante, così come quando si è aperta parlando della figlia adottiva Caterina, che occupa un posto speciale nel suo cuore.

Insomma, una Simona nuova, che non ha paura di parlare del suo passato. Lo ha fatto in modo molto generico a Domenica In, raccontando a Mara di come i momenti bui l’abbiano forgiata: “Oggi sono forte grazie al male che ho sofferto. Mi sento una donna risolta e per questo posso parlare delle mie difficoltà senza problemi. Quei momenti mi hanno fatta diventare quella che sono oggi e mi hanno insegnato molto. Riconosco di aver fallito spesso ma ringrazio tutte le cadute che ho avuto, perché da quelle ha imparato tantissimo”.

Una bella lezione di vita, brava Simona!