Angelina Mango, dove abita la trionfatrice di Sanremo 2024? Non è Lagonegro

Lo scorso 11 febbraio Angelina Mango è stata proclamata vincitrice del Festival di Sanremo, e ora tutti sono curiosi di sapere tutto sulla trionfatrice della kermesse. Ebbene, un particolare lascerà tutti senza parole.

Giovanissima e piena di talento, Angelina Mango lo scorso 11 febbraio si è imposta su Geolier con I’pe me tu p’te e Annalisa con Sinceramente, aggiudicandosi il 74esimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo, massimo riconoscimento per chi fa il suo mestiere. a breve sarà lei a rappresentarci all’Eurovision Song Contest, e non è detto che possa bissare il successo dei Maneskin nel 2021.

E dire che fino a un paio di anni fa stava accarezzando l’idea di lasciare la carriera artistica per dedicarsi a altri suoi interessi. Poi, a questo punto fortunatamente, nell’autunno del 2022 è riuscita a superare i provini di Amici di Maria De Filippi, entrando nella scuola di Canale 5. Il programma le ha permesso di mettere in mostra le sue grandi qualità canore, facendola arrivare fino alla finalissima dove si è classificata seconda.

Come spesso accade, a imporsi nei mesi successivi è stata proprio lei, pubblicando ben due singoli diventati tormentoni, ovvero Ci pensiamo domani e Che t’o dico a fa’. Successi che le hanno permesso di attirare l’attenzione di Amadeus, direttore artistico del Festival, che l’ha subito inserita tra i 30 artisti in gara. Ma dove vive ora, dopo tanto successo, Angelina?

Angelina Mango, dove vive l’artista trionfatrice di Sanremo 2024

Nata nel 2001 a Lagonegro, in Basilicata, per molti anni ha vissuto proprio lì con la sua famiglia ma, in seguito alla morte drammatica del padre Pino nel 2014, si è trasferita con la madre e il fratello a Milano, città natale di Laura Valente. Qui ha continuato a dedicarsi alla sua grande passione per la musica, esibendosi assieme al fratello Filippo con il suo gruppo. Città cosmopolita e ricca di spunti per chi vuole intraprendere la carriera artistica, da quel momento Angelina non l’ha più lasciata.

Oggi artista affermata, Angelina ha vissuto a lungo in zona Navigli a Milano, la stessa dove è vissuta a lungo la madre Laura, ex voce dei Matia Bazar. Ma Mango è anche molto legata alla città di Napoli e alcuni mormorano che possa essersi trasferita lì. Niente di pi9ù sbagliato, nonostante il grande amore per il capoluogo partenopeo.

Felicemente legata da anni a Antonio Cirigliano, suo chitarrista, Angelina ha deciso di rimanere a vivere con lui proprio nella capitale meneghina, ormai sua seconda casa. Non è dato sapere il quartiere da loro scelto, ma è probabile che si tratti di una delle aree più interessanti e vive artisticamente della città. Che Angelina abbia trovato finalmente la sua seconda casa?