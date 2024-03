Annalisa, dopo Sanremo non si è capito più nulla: la cantante stenta ancora a crederci

Condividi

La bellissima cantante Annalisa ancora non riesce a capacitarsi del successo che l’ha letteralmente investita dopo Sanremo. La sua canzone Sinceramente sta battendo ogni record e sta conquistando non solo l’Italia, ma il mondo intero. Il suo è un inno alla libertà e alla sincerità. La regina delle hit è sull’onda del successo e la sua fama continua a crescere, così come il numero dei suoi follower su Instagram. Siete curiosi di saperne di più?

A suon di ritornello orecchiabile ed outfit provocante, la talentuosa Annalisa ha conquistato tutti sul palco dell’Ariston durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo. Il suo è un successo inarrestabile. Sembra quasi re Mida, tutto ciò che canta diventa “oro” e si trasforma in una hit di successo e in dischi di platino. Come ha svelato lei stessa, l’ispirazione per il brano le è venuta di notte e per questo motivo ha voluto inserire questo contesto notturno nella canzone.

Sinceramente, il brano più trasmesso in radio

Non stupisce che il brano più trasmesso in radio sia il suo, ovvero la canzone Sinceramente portata in gara al Festival di Sanremo. Non è quindi il brano vincitore del Festival di Angelina Mango intitolato La noia né quello di Geolier, arrivato secondo sul podio. Il brano di Annalisa, già disco di platino, è stato dichiarato il più trasmesso in radio e il più usato su TikTok per i video. Un vero e proprio successo su ogni canale online e offline, oseremmo dire.

Da Instagram a Spotify, da TikTok alla radio, Annalisa con il suo Sinceramente è ovunque e non stanca mai. La canzone è leggera, dinamica e spensierata, bella da ballare ma anche da canticchiare in auto o sotto la doccia. Ha partorito un’altra hit la regina della musica italiana. Il 6 marzo prossimo riceverà il premio “Global Force” alla Billboard Women in Music a Los Angeles. L’evento che ogni anno premia le donne più influenti del panorama musicale mondiale ha visto in lei la nuova stella della musica italiana.

Annalisa ha annunciato il lieto evento, ringraziando ai suoi fan e postando un altro scatto super su Instagram di rosso vestita e con le famose giarrettierie, ormai suo marchio di fabbrica da Sanremo in poi. Lo scatto ha incantato i fan e ha conquistato una pioggia di cuori, likes e commenti sia di donne che di uomini. Quasi 70.000 like in un’ora e migliaia di commenti positivi. Annalisa è la regina delle radio e di Instagram, non c’è che dire.

Aspettiamo con ansia le foto dell’evento del 6 marzo e la premiazione della cantante del momento.