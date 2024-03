Bianca Berlinguer, duro attacco di Iva Zanicchi: parole che fanno male

Condividi

Iva Zanicchi senza filtri da Bianca Berlinguer: la cantante si è lasciata andare a dichiarazioni che hanno scatenato le polemiche.

Iva Zanicchi, si sa, non si è mai particolarmente distinta per i suoi modi discreti, anzi: la cantante trova sempre il modo di far parlare di sé, e non nasconde le sue forti opinioni politiche, che spesso la portano ad essere contestata dai più. Com’è successo anche in questi giorni, dopo che in collegamento con Bianca Berlinguer a “È sempre Cartabianca”, Zanicchi si è lasciata andare ad un duro attacco contro gli ex percettori del Reddito di Cittadinanza.

Iva Zanicchi e quella leggera propensione per la destra

Che Iva Zanicchi sia una donna controversa, i conduttori e le conduttrici tv lo sanno bene: invitarla nelle trasmissioni comporta sempre un certo margine di rischio, perché non sai mai cosa potrà dire o fare. D’altronde, la forte personalità della cantante non è certo una novità: il suo linguaggio senza filtri è un must da sempre, e spesso le causa anche qualche problemino. Un po’ come quando ha insultato Selvaggia Lucarelli in diretta tv a Ballando con le Stelle, salvo poi pubblicare delle scuse postume. Ma anche le parolacce in studio da Mara Venier, e tanto altro: Iva Zanicchi trova sempre il modo di far parlare di sè.

Soprattutto per le sue dichiarazioni a stampo politico: la cantante non ha mai nascosto di avere una forte propensione per l’idelogia di destra, e in molti ricorderanno la sua impresa politica come deputata dell’Europarlamento, prima in Forza Italia e poi nel Popolo della Libertà. Ancora oggi, ad 84 anni, le idee politiche di Iva Zanicchi sono particolarmente forti, tanto da portarla a fare dichiarazioni potenzialmente esplosive in diretta tv.

Dichiarazioni durissime da Bianca Berlinguer: Iva Zanicchi shock

Stavolta, il luogo del delitto è lo studio di “È sempre Cartabianca”, con il quale Iva Zanicchi era collegata. La trasmissione, si sa, tocca spesso temi di attualità e politica, che in questo caso si sono scontrati con un’opinionista piuttosto accanita, particolarmente contro i percettori dell’ex Reddito di Cittadinanza. Sebbene inizialmente l’Aquila di Ligonchio, com’è stata curiosamente soprannominata, abbia ammesso la necessità da parte del Governo di intervenire per aiutare le famiglie in reali situazioni di bisogno, ad un certo punto sembra aver perso l’equilibrio.

Secondo Zanicchi, il lavoro in Italia in realtà c’è, ma “non lo vogliono perché tutti vogliono andare al Grande Fratello e in televisione”. Una dichiarazione pesante, con tanto di esempio concreto: nei pressi di casa sua, la cantante racconta che una pizzeria e un ristorante sono stati costretti a chiudere per mancanza di personale. A cercare di arginare il fiume in piena di Zanicchi ci ha pensato Andrea Scanzi de Il Fatto Quotidiano, che ha insinuato che il testo dell’intervento dell’artista fosse stato scritto da Briatore. Ma non è finita qui: l’uragano Iva ha anche dedicato una speciale menzione a Giorgia Meloni, lodandola per le sue parole dopo la sconfitta in Sardegna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da È sempre Cartabianca (@esemprecartabianca)

E poi, un commento sulle tante polemiche riguardo ai tentativi di insidie politiche nel Festival di Sanremo: Iva Zanicchi, che in passato parlando del Festival condotto da Fabio Fazio l’aveva definito “la Festa dell’Unità”, ha dichiarato che “la politica è sempre entrata al Festival”. In un clima da toto nomi per il futuro conduttore di Sanremo, la cantante mette le cose in chiaro, anche se non avevamo dubbi: “se lo davano a me magari facevo un Festival più di centrodestra”.