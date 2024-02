Matilde Gioli ha stregato anche Milano e lo ha fatto così: folgorante

Condividi

Grande protagonista della Fashion Week anche Matilde Gioli, che ha lasciato tutti a bocca aperta con questa trovata.

La settimana dopo la Fashion Week, com’è giusto che sia, si fa sempre un gran parlare dei look che abbiamo visto sfilare in passerella, ma non solo: l’attenzione è altissima anche sulle front row, le prime file in cui siedono influencer e personaggi dello spettacolo. Alcuni dei look di quest’anno sono stati dei veri e propri flop, mentre altri hanno colpito nel segno, ed è il caso di Matilde Gioli: la bellissima attrice ha lasciato tutti senza parole grazie a questo beauty look.

Matilde Gioli: carriera e vita amorosa dell’attrice milanese

In molti l’avranno conosciuta grazie alla fiction Rai “Doc- Nelle tue mani”, con Luca Argentero, dove veste i panni di Giulia Giordano, ma la carriera di Matilde Gioli è iniziata ben prima. 34 anni e nata a Milano da mamma toscana e papà pugliese, Matilde è laureata in Filosofia, ma sin da subito è stato chiaro che la sua vera vocazione fosse il cinema. L’esordio è nel 2014, con Il capitale umano, film di Paolo Virzì nel quale interpreta Serena Ossola. Da lì, tra premi e acclamazioni dal pubblico, la carriera di Matilde Gioli è stata tutta in discesa: nello stesso anno recita in una puntata di Gomorra, poi torna al cinema con ben tre film nel 2015, e nel 2016 compare in uno degli episodi di Untraditional, la serie di Fabio Volo.

Uno dei ruoli più profondi che ha interpretato è tuttavia quello di Elena Franza, nei cui panni si è calata nel 2017 per Di padre in figlia. La lista di serie tv e pellicole dell’attrice milanese continua a crescere, per una carriera che procede a gonfie vele, di pari passo con la sua vita amorosa. Matilde, infatti, è fidanzata dal 2021 con Alessandro Marcucci, che nella vita fa l’istruttore di equitazione. I due si sono conosciuti per caso proprio in campagna e tra i cavalli, e l’attrice ha più volte raccontato di come Alessandro, non guardando la tv, non avesse idea di chi aveva davanti. La storia tra i due è ormai solida, tanto che, intervistata da Caterina Balivo, Matilde Gioli ha confessato di sentirsi pronta non solo per un’eventuale matrimonio, ma anche per diventare mamma.

Matilde Gioli lascia senza parole alla Fashion Week: il motivo è il rossetto

Sul perché Alessandro sia rimasto folgorato quando ha visto Matilde non abbiamo dubbi: l’attrice milanese è bellissima, e i suoi occhi azzurri uniti al grande sorriso che la contraddistingue sono davvero magnetici. C’è da dire che Matilde si affida sempre a professionisti che sanno perfettamente come valorizzare la sua bellezza: ne è un esempio la trovata dell’ultima Fashion Week, che ha catalizzato l’attenzione su di lei. Se qualcuno ha scelto di puntare tutto sull’outfit, come Annalisa, per presenziare in front row da Armani Matilde Gioli ha sfoggiato un beauty look particolarissimo, importato direttamente dall’Oriente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Lojacono Gioli (@matildegioli)

Vestita completamente di bianco, per il make-up Matilde ha optato per uno smokey blu elettrico che ha valorizzato ancor di più il suo sguardo stupendo, richiamando l’azzurro dei suoi occhi. Ma la vera chicca sta nel rossetto: l’attrice ha scelto di utilizzare la tecnica delle labbra alla coreana, lasciando il contorno praticamente nude, e applicando una nuance chiara solo al centro. Il risultato è azzeccatissimo, non toglie l’attenzione dagli occhi particolarmente marcati, ma allo stesso tempo dà volume e carattere alle labbra: super approvato!