Affari Tuoi, Amadeus coglie il pubblico di sorpresa: silenzio in studio per qualche minuto

Condividi

Puntata senza precedenti, quella andata in onda ieri di Affari Tuoi, il quiz game dei record di Rai1. Condotto da Amadeus, reduce da Sanremo 2024, anche ieri ha regalato grandi emozioni ai telespettatori, anche grazie a una scelta del conduttore.

Il quiz preserale di Rai1 continua a macinare ascolti, e anche ieri sera si è confermato campione della sua fascia oraria, riuscendo quasi a doppiare il concorrente Striscia la Notizia, con più di 5 milioni di telespettatori. Un successo dovuto in buona parte anche alla conduzione frizzante di Amadeus, reduce dalla sua quinta e ultima volta all’Ariston e oggi ormai una delle punte di diamante di Viale Mazzini.

Il meccanismo del gioco è semplice: i partecipanti sono due concorrenti provenienti da una specifica regione italiana, che iniziano il programma con un pacco misterioso, contenente una cifra che va da pochi euro fino a 300.000 euro, a seconda del caso. Nel corso della puntata, attraverso le loro scelte, possono decidere a mano a mano quale pacco delle altre regioni aprire, o possono anche scegliere di accettare l’offerta del misterioso “dottore” o cambiare in ultima battuta il loro contenitore.

Ieri la puntata ha visto per protagonista la Puglia, che grazie alla “Regione Fortunata” si è portata a casa un bottino di ben 50.000 euro. Ma non è questa la vera notizia, poiché Amadeus ha fatto una bella sorpresa al pubblico di Affari Tuoi.

Puntata speciale di Affari tuoi: Amadeus sorprende i telespettatori in tutti i sensi

Tra i pacchisti di Affari Tuoi di ieri sera ce n’è stata una speciale: la vincitrice del 74esimo Sanremo, Angelina Mango. La cantante è apparsa sorridente e anche emozionata, e ha preso parte volentieri alla puntata. Sui social gli utenti hanno commentato la sua presenza, e alcuni ci sono andati anche giù duri con l’artista, bollandola come “raccomandata”, vista la sua parentela con Pino, il padre morto durante un suo concerto nel 2014.

Tanti altri, però, hanno rispedito al mittente tali accuse, ribadendo come in realtà la giovane artista non abbia poi potuto sfruttare molto la notorietà del padre, in vita non apprezzato come avrebbe dovuto per il suo grande talento. Inoltre, va anche considerato un gesto fatto da Amadeus che di fatto non ha concesso particolari favori a Angelina.

Dall’anno scorso, infatti, la sigla finale del programma Rai è Due Vite di Marco Mengoni, la canzone vincitrice dell’edizione 2023 di Sanremo. E tale è rimasta, Mango o non Mango in studio. Nessuna concessione, quindi, per la trionfatrice del festival, che pare averla presa con calma e sportività, come dovrebbe fare un’artista del suo calibro. Scelta che ha sorpreso i social positivamente, felici della decisione del conduttore veronese.