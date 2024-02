Belen Rodriguez e quei soliti ‘vizi’, la showgirl cede alla tentazione: è uno dei suoi piatti preferiti

Condividi

Belen Rodriguez non riesce proprio a non rinunciare ad un qualcosa in particolare. Ecco di cosa si tratta.

Quando parliamo di Belen Rodriguez facciamo riferimento ad una nota modella, showgirl e conduttrice argentina. Nata a Buenos Aires, ha un fratello e una sorella più piccoli, anche loro impegnati nel mondo dello spettacolo. Muove i primi passi nel mondo della moda quando era solo un adolescente all’Elite Model Management, un progetto che le permette di avere grandi possibilità lavorative.

Il vizio a cui Belen Rodriguez non riesce a rinunciare

Belen Rodriguez, nel 2004 si sposta in Italia, a Milano, città in cui collabora con molti marchi internazionali tra cui John Richmond, Yamamay e Miss Sixty. Con il passare degli anni, l’abbiamo vista anche come modella per vari calendari.

Era il 2006 l’anno in cui muove i primi passi nel mondo della TV. Nel 2007 la vediamo come co conduttrice in un programma su Rai 3, “La tintoria”. In seguito lavora per Mediaset anche se per lei il successo vero e proprio arriva nel momento in cui partecipa alla sesta edizione de “L’isola dei Famosi”, in cui ottiene il secondo posto.

Dopo questo risultato, si trasforma in un volto importante dei vari palinsesti della TV del Biscione, lavorando alla conduzione di “Scherzi a parte” con Teo Mammucari, “Sarabanda”.

L’abbiamo vista anche sul palco dell’Ariston insieme ad Elisabetta Canalis e Gianni Morandi in qualità di di conduttrice. Insomma la sua è una carriera molto ricca e variegata che continua ad andare avanti ancora oggi.

Una donna molto chiacchierata anche da un punto di vista del gossip. Molte sono state le love story che ha vissuto, a partire dalla relazione con Fabrizio Corona fino al pilota Andrea Iannone. Ma ciò di cui si è più discusso è stata la sua relazione con Stefano de Martino, il padre del suo primo foglio Santiago. I due, dopo essersi sposato, si sono lasciati per poi riprovarci a più riprese. Insomma, al momento la showgirl si gode la sua vita da donna di successo e mamma di due bellissimi bambini. Ricordiamo infatti che non molto tempo fa, la presentatrice ha messo al mondo la piccola Luna Marí, nata dalla relazione con Antonino Spinalbanese.

La showgirl è molto seguita sui social, luogo in cui spesso condivide momenti della sua vita personale. Una donna che non riesce a trattenersi di fronte ad un cibo in particolare. È lei stessa infatti a parlare di “Soliti vizi“. Nella foto in questione Belen ha immortalato due dolcetti alquanto invitanti, due pasticcini a cui non riesce a dire no. Poco importa se sono una bomba calorica, la nostra showgirl saprà come smaltirle. Ma intanto si lascia trasportare da questi piccoli peccati di gola.