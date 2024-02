Da Ballando con le Stelle all’Isola dei Famosi, chi è che potrebbe far parte del cast

Condividi

Quest’anno andrà in onda la nuova edizione del reality show l’Isola dei Famosi e spuntano già i nomi dei possibili naufraghi.

Oltre al grande fratello, l’isola dei famosi è il reality show più apprezzato dal pubblico di Canale cinque. Inizialmente gli ascolti non erano molti ma il reality continua a far parte della cerchia dei programmi di punta della Mediaset. Nel 2024 secondo i palinsesti la nuova edizione dell’isola dei famosi ci sarà e a riguardo arrivano le prime indiscrezioni.

Per avere qualche notizia un po’ più certa però bisognerà attendere ancora un po’. Per adesso, tuttavia, circolano indiscrezioni. Si parla perlopiù del possibile cast, i naufraghi che salperanno sull’isola dei famosi. Anche sugli opinionisti presenti in studio si inizia a parlare… insomma gli spettatori si stanno lasciando andare con stravaganti ipotesi.

Il possibile cast dell’isola dei famosi, ecco chi potrebbe farne parte

Il reality show mette i concorrenti alla prova, molto di più del grande fratello, in quanto vivere per mesi su un’isola in mezzo alla natura incontaminata è decisamente più complicato che vivere in un loft a Cinecittà. La scorsa edizione infatti ha visto svariati concorrenti infortunarsi. Anche quest’anno l’isola dei famosi torna su Canale 5, anche se la data precisa non è ancora stata definita. Piersilvio Berlusconi ha rilasciato qualche dichiarazione ma la certezza assoluta ancora non l’abbiamo, si pensa ad una messa in onda fra marzo e aprile.

Potrebbero inoltre esserci alcuni cambiamenti, come per esempio quello di scegliere un cast misto. Potrebbe essere un meccanismo simile a quello che ha adottato il grande fratello 2023, ovvero quello di mettere insieme persone comuni e personaggi del mondo dello spettacolo. Strategia che nonostante abbia sollevato qualche polemica iniziale, sembra sia piaciuta ai telespettatori. Per quanto riguarda invece la scelta dei naufraghi, la situazione si fa più complicata. Il pubblico punta il dito contro otto personaggi in particolare: Bugo, Oriana Marzoli, Ginevra Lamborghini, Anna Lou Castoldi, Andrea Zenga, Marco Baldini e Gabriele Sbattella.

Le voci però girano sempre di più intorno al nome di Samuel Peron, ex ballerino di ballando con le stelle. Samuel Peron è di Marostica ed è nato il 21 aprile 1982. Ha iniziato a danzare quando aveva solo quattro anni e si è appassionato realmente a questa disciplina durante gli anni dell’adolescenza, dedicandosi a più categorie di danza: liscio, funky, standard, danza contemporanea e moderna e latino americano. Il suo esordio all’interno del mondo dello spettacolo risale al 1991 quando partecipa al programma sabato al circo che vedeva Cristina D’Avena come conduttrice. L’anno seguente invece va da Mike Bongiorno al programma bravo bravissimo. Nel 2005 Samuel Peron partecipa a ballando con le stelle come maestro di ballo, ruolo che ricoprirà per diverse edizioni. È fidanzato da anni con la modella Tania Bambaci con la quale ha un figlio.

Siete pronti a vederlo sull’isola dei famosi fra i naufraghi?