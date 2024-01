Sanremo, trattative in corso per un ospite d’eccezione. Lui è famoso in tutto il mondo

Condividi

A poco più di una settimana dall’inizio della 74ª edizione del festival di Sanremo circolano ancora rumor riguardo i possibili ospiti d’eccezione. Sono ancora in corso le trattative per lui… Di chi si tratta?

Amadeus è alla conduzione del festival di Sanremo 2024 per la quinta volta consecutiva e anche quest’anno non si fa mancare nulla. Gli ospiti di eccezione ci saranno ma non si accontenta, per questa 74ª edizione del festival della canzone italiana il presentatore e direttore artistico vuole qualcosa di più.

Per ora è circolano rumor riguardo la presenza, anzi un ritorno, di Francesco Totti sul prestigioso palco dell’Ariston. L’ex capitano della Roma, personaggio con una carriera sportiva brillante alle spalle, ha già partecipato come superospite al festival di Sanremo nel 2017, quando alla conduzione c’erano Carlo Conti e Maria De Filippi. Quest’anno Amadeus ha deciso di fare le cose veramente in grande e ci sono delle trattative ancora in corso per un ospite davvero d’eccezione, scopriamo insieme di chi si tratta…

Amadeus e l’ospite d’eccezione di Sanremo 2024, trattative ancora in corso

Il direttore artistico di Sanremo 2024 non si accontenta degli ospiti che hanno già confermato la loro presenza al teatro Ariston durante la 74ª edizione del festival. Vuole qualcosa di più e annuncia che le trattative per portare sul palco di Sanremo un giovane prodigio sportivo sono ancora aperte, ma chi è che Amadeus vuole così tanto al festival?

Il conduttore quest’anno vorrebbe sul palco dell’Ariston il giovanissimo e talentuosissimo tennista Jennik Sinner. Pare che le trattative siano ancora in corso ma Sinner per presenziare al festival dovrebbe rinunciare ad alcuni impegni sportivi presi precedentemente. Infatti dal il 5 febbraio il tennista gioca al torneo ATP 250 a Marsiglia, evento che il giovane sportivo aveva già messo da tempo in agenda. Il festival di Sanremo si svolgerà dal 6 febbraio al 10 febbraio quindi la possibilità di vedere Sinner sul palco dell’Ariston ci sono ma sono poche. Il giovane potrebbe essere presente durante la serata di mercoledì 7 febbraio oppure giovedì 8 febbraio, giorni in cui saranno in corso gli ottavi di finale del torneo. Sinner volendo potrebbe partecipare sia al torneo di Marsiglia sia al festival di Sanremo, ma le due città si trovano a 255 km di distanza, quindi circa tre ore di macchina. Il tennista potrebbe ricorrere ad un viaggio, seppur tanto discusso e contestato, in elicottero. Lo farà?

Per adesso non ci sono notizie certe, si sa soltanto che le trattative sono in corso e che qualche piccola possibilità di vedere il giovane talento del tennis sul palco di Sanremo c’è. Girano voci anche sulla possibile presenza di Francesco Totti, che partecipò al festival di Sanremo nel 2017, quando ad accoglierlo ai piedi delle famose scale c’erano Carlo Conti e, in co-conduzione, Maria De Filippi.

Insomma, per i superospiti di quest’anno non ci tocca che aspettare e noi non vediamo l’ora di scoprirli…