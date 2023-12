Il dramma di Ignazio Boschetto, cos’è successo al tenore de Il Volo

Condividi

Siamo abituati a vederli sorridenti e allegri. Eppure, anche gli artisti del volo hanno dei momenti difficili nella loro vita. In particolare, Ignazio Boschetto ha vissuto un vero e proprio dramma.

Ignazio Boschetto, classe 1994, è diventato celebre proprio grazie al programma di Antonella Clerici, Ti Lascio una canzone che gli ha permesso di conoscere gli altri due membri del trio che è diventato famosissimo nel mondo. La sua voce di stampo lirico è capace di scavare nell’anima e si sposa perfettamente con gli altri due timbri del trio. Ha mostrato la sua passione per la musica da piccolissimo. A Ti Lascio una canzone, ha preso parte quando aveva poco meno di 14 anni. Roberto Cenci notò subito il suo particolare talento e ebbe l’idea di unirlo ad altri due pazzeschi talenti.

Ignazio Boschetto e il dramma della malattia

Oggi, Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone sono inseparabili. Sono spesso impegnati in tournee internazionali in giro per mondo e hanno persino vinto, il Festival di Sanremo con il noto brano “Grande amore”. Ignazio però nella sua vita privata ha dovuto affrontare tanti momenti bui che lo hanno reso però un ragazzo più temprato e consapevole della vita. In primis ha visto con i suoi occhi la grande sofferenza vissuta dalla mamma nella sua lotta con una malattia che ha poi, fortunatamente, vinta.

Poi però è arriva un’altra batosta, l’improvvisa perdita del suo papà venuto a mancare nel 2021. A portare via per sempre l’uomo è stato un malore improvviso che ha lasciato basita tutta la famiglia del cantante. Tutto è accaduto a poche ore dall’esibizione di Ignazio al Festival di Sanremo. Quello di Ignazio è stato uno shock tremendo. Ogni anno, infatti, il cantante ricorda il suo papà e il bellissimo rapporto che li legava con un post sui social.

Ma i dolori per Ignazio non sono finiti qua. Boschetto, a soli 29 anni, ha dovuto vedere la sofferenza della malattia della mamma e la morte del suo papà, dolori che sono diventati per lui cicatrici. Sicuramente però grazie anche al supporto e alla vicinanza di Gianluca e Piero, Ignazio ha ritrovato subito la forza per andare avanti.

Il tenore de “Il Volo” però ha dovuto fare i conti anche con un altro problema, una malattia chiamata agnesia, ovvero la mancanza di un organo che non si è formato nei 9 mesi di gestazione. In sostanza, ad Ignazio manca un rene. Si tratta però di una condizione congenita che per fortuna, almeno per ora, non gli provoca problemi nella vita e nella carriera che sta continuando ad andare a gonfie vele grazie al suo talento. È proprio la musica la sua vera cura dell’anima per gli artisti come lui.