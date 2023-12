Giorgia Meloni ed Andrea Giambruno, come si sono conosciuti: il primo incontro dell’ex coppia

Condividi

La storia di Giorgia Meloni e Andrea Giambruno è finita per diventare, dopo i fuorionda di Striscia La Notizia, di dominio pubblico. Tutti sanno cosa ha spinto la Presidente del Consiglio a prendere la decisione di troncare la relazione, ma com’è nato il rapporto tra i due? I dettagli sulla relazione che solo pochi conoscono.

La storia d’amore tra Andrea Giambruno e Giorgia Meloni ha fatto il giro del mondo. Tanti i giornali che le hanno sparate di ogni sulla coppia scoppiata – a dire della Presidente del Consiglio – già prima della messa in onda delle clip poco lodevoli su Giambruno. La loro relazione è nata però lontano dalle telecamere e probabilmente affinché durasse, doveva rimanere tale.

Giorgia Meloni e Giambuno: come si sono innamorati? Com’è andato il loro primo incontro

L’epilogo della storia lo conosciamo tutti e non è stato dei migliori: dopo i fuorionda di Striscia La Notizia, Giorgia Meloni ha deciso di ufficializzare la fine della storia con Andrea Giambruno, padre della sua piccola Ginevra. Ma come è nato il loro rapporto? Pare che i due si siano conosciuti nel 2014 quando Giorgia, che sarebbe diventata solo anni dopo Presidente del Consiglio, era ospite del programma in cui lavorava Andrea Giambruno. In trasmissione, Giorgia era arrivata di corsa ed era affamata.

Per mettere qualcosa nello stomaco, Giorgia inizia a mangiare velocemente – prima della messa in onda – un frutto semplice e veloce da sbucciare. Purtroppo, non riuscì a terminare lo spuntino prima che la trasmissione andasse in onda. Giambruno si precipitò a sfilargli di mano il resto della merenda prima che le telecamere riprendessero la scena, pensando alle possibile conseguenze e agli sfottò che gli avrebbe provocato tutto ciò. Proprio in quell’istante, i loro occhi si incontrano. Fu un colpo di fulmine. Da quel giorno, infatti, Andrea ha cominciato a corteggiarla in modo piuttosto serrato.

La loro storia è durata circa 10 anni. Nonostante la relazione, nessuno dei due si è piegato alla visione politica dell’altro. Giorgia è di destra, mentre Giambruno di sinistra. Nel 2016 è arrivata la piccola Ginevra. I due diventano quindi genitori: l’arrivo della piccola rafforza tantissimo la coppia. Spesso, nelle interviste, Giorgia ha sempre elogiato Andrea come padre con belle parole piene di stima e affetto. Andrea ha sempre difeso, in TV e in pubblico in generale, la sua compagna. Giorgia ha cercato sempre di non farsi coinvolgere e di separare il suo privato dal ruolo politico svolto.

Adesso di quella favola è rimasto l’amore che i due provano per Ginevra, che li unirà per sempre aldilà dei fuorionda e dei sentimenti che possono provare l’una per l’altra. Non è detto, infatti, che i due non possano scegliere di tornare insieme.