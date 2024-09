Sabrina Salerno rivela “Ho un tumore al seno”. L’annuncio sui social – FOTO

Condividi

Sconcerto nel mondo dello spettacolo: Sabrina Salerno pochi minuti fa ha rivelato sui social di essere in procinto di operarsi per un nodulo maligno al seno. Tanti i messaggi di solidarietà arrivati per la cantante sui social, tra cui quelli di tanti volti noti.

Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno: Sabrina Salerno, la famosa showgirl genovese, protagonista di indimenticabili tormentoni musicali, ha confessato con un post Instagram di avere un tumore al seno, e essere in procinto di sottoporsi a una delicata operazione chirurgica. La cantante ha da poco finito una mini tournée di successo negli Stati Uniti, e nessuno immaginava che stesse affrontando un periodo tanto difficile.

56 anni, nata a Genova, Sabrina ha trovato il successo negli anni Ottanta, grazie a tormentoni come Sexy girl e Boys (Summertime Love). Un’ondata di popolarità che forse nemmeno lei si aspettava, e l’ha portata a raggiungere la terza posizione nelle classifiche inglesi dopo mostri sacri come Madonna e Michael Jackson. Molto attiva all’estero, negli ultimi anni è tornata sotto i riflettori in Italia grazie a programmi come Name that tune – Indovina la canzone, Ballando con le stelle, Il cantante mascherato e GialappaShow.

