Poesia tramutata in donna”, Michela Quattrociocche lascia a bocca aperta i social – FOTO

Considerata una delle donne più belle dello spettacolo italiano, Michela Quattrociocche, sebbene sia distante dal piccolo e grande schermo ormai da anni, è più attiva che mai sui social, dove regala pressoché quotidianamente ai fan foto e video. Le ultime hanno mozzato il fiato ai follower per la loro estrema bellezza.

Benché sia ancora giovanissima, Michela Quattrociocche ha alle spalle una carriera pluridecennale, iniziata quando era ancora molto giovane. I più la ricordano per essere stata la protagonista femminile di due pellicole tratte dai libri di Federico Moccia: Scusa ma ti chiamo amore e Scusa ma ti voglio sposare. In realtà, però, Michela ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo ben prima, lavorando come modella per alcuni magazine giovanili, e studiando al contempo portamento e dizione.

Dopo essersi diplomata al liceo linguistico nel 2007, la futura attrice si sottopone quindi a ben sette provini per ottenere la parte principale nella pellicola di Moccia, già autore del bestseller di enorme successo Tre metri sopra il cielo da cui era stato tratto l’omonimo film con Riccardo Scamarcio. Quattrociocche riesce a aggiudicarsi il ruolo, che le darà molta notorietà negli anni Duemila, rendendola una delle attrici emergenti da tenere d’occhio. Tuttavia, negli anni subito successivi, Michela parteciperà relativamente a pochi film, tra cui Natale a Beverly Hills, Una canzone per te, Sharm el Sheikh- Un’estate indimenticabile e Burraco fatale.

Michela Quattrociocche, bellezza senza tempo: l’attrice conquista i social con il suo charme – FOTO

Verso la fine degli anni Duemila, infatti, Michela inizia una storia d’amore con Alberto Aquilani, fuoriclasse della Roma, con il quale convolerà a nozze nel 2012, diventando madre delle figlie Aurora, nata nel 2011 e Diamante venuta al mondo due anni dopo. Sono anni in cui l’attrice preferirà dedicarsi alla famiglia, curando le sue bambine da vicino e seguendone la crescita, lasciando da parte la sua carriera artistica. Purtroppo nel 2020 lei e Alberto si sono lasciati e Quattrociocche ha ricominciato a essere più presente sui social.

Oggi ha un profilo Instagram seguito da più di 500.000 follower, e è protagonista di numerosi servizi fotografici che spesso pubblica online, per la gioia dei fan. Di recente ha postato una sua foto in primo piano, accompagnata dalla didascalia “Settembre mi piaci”, che ha ricevuto moltissimi consensi e una marea di cuori rossi da parte dei follower. “Una poesia tramutata in donna” l’ha definita uno di loro mentre altri hanno ammesso di essere rimasti senza parole davanti a tale immagine. Una bellezza, quella di Michela, senza tempo, elegante e raffinata, che piace proprio a tutti.