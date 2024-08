Michela Quattrociocche, in bikini incanta i fan: “spiegami la ricetta per questo fisico”

Condividi

A 35 anni e con due figlie, Michela Quattrociocche sembra ancora la ragazzina di “Scusa ma ti chiamo amore”.

Sebbene sia lontana dal grande schermo, nel quale ha esordito, da lungo tempo, i fan di Michela Quattrociocche le sono ancora particolarmente affezionati, e seguono con entusiasmo le sue avventure, soprattutto quelle estive. Che si gode rigorosamente in compagnia delle sue due figlie, Aurora e Diamante, e del nuovo compagno Giovanni Naldi.

Michela Quattrociocche: la (breve) carriera nel cinema

Molto tempo è trascorso dall’esordio di Michela Quattrociocche al cinema, accanto a Raoul Bova in “Scusa ma ti chiamo amore”: ai tempi, quella ragazzina dagli occhi grandi e dal viso sincero sembrava perfetta per interpretare il classico della studentessa innamorata di un uomo più grande. Un’idea, come ormai sappiamo, di grande successo: sono tantissimi i fan che hanno perso la testa per la giovane attrice proprio grazie a quel film.

Merito, c’è da dire, anche del grande hype di cui un film tratto dai racconti di Federico Moccia poteva godere al tempo. Hype che ha letteralmente lanciato Quattrociocche nel mondo del cinema: l’anno successivo la vediamo nel cinepanettone “Natale a Beverly Hills”, segno che la sua carriera potrebbe promettere qualcosa di più dei semplici ruoli adolescenziali.

Nuovi ruoli, in effetti, arrivano: Michela recita prima nel sequel del suo film d’esordio, “Scusa ma ti voglio sposare”, poi nella commedia “Una canzone per te”, e in seguito nel cast di “Sharm el Sheik – Un’estate indimenticabile”, accanto a Brignano e Panariello.

L’estate da mamma innamorata di Michela Quattrociocche

Quello che sembrava a tutti gli effetti l’inizio di una carriera promettente all’interno del cinema italiano, comunque, si è dimostrata presto essere una meteora destinata a spegnersi di lì a poco: risale proprio al 2010 l’ultima apparizione di Michela Quattrociocche sul grande schermo.

Da allora, le sporadiche ospitate televisive non hanno portato svolte particolari all’interno della sua carriera da attrice: ad oggi, Michela lavora perlopiù grazie al mito della fama passata, dedicandosi all’attività di influencer. E, ovviamente, mamma giovane e dinamica: dal matrimonio, naufragato senza troppe spiegazioni nel 2020, con Alberto Aquilani, Quattrociocche ha avuto le figlie Aurora e Diamante.

La prima, in particolare, è ormai una ragazzina che posa fiera accanto alla mamma, che nel frattempo ha ritrovato l’amore. Il fortunato, stavolta, è l’imprenditore Giovanni Naldi, la cui famiglia gestisce diverse strutture alberghiere. Tra queste, fra l’altro, c’è il Parco dei Principi a Roma, dove l’attrice e il suo nuovo amore si sono incontrati.

Da allora, sono inseparabili, e l’estate 2024 è stata ricca di allegri momenti in famiglia: dalle gite in barca agli scatti mozzafiato a Positano, tutto sembra suggerire una felicità ritrovata. Anche la forma smagliante di Michela, che in questi giorni non manca di condividere bellissime foto in costume: il tempo per prendersi cura di sé, sicuramente, non le manca, ed i risultati si vedono eccome!

I fan, ovviamente, non possono fare a meno di apprezzare una bellezza simile, che stranamente (e per fortuna) trova ammirazione, e non invidia, anche nelle utenti donne: “Poi mi spieghi come fai ad avere sto fisico, voglio la ricetta! Stupenda!”, le scrive una fan.