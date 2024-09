“Desidero esprimere…” Aida Yespica sui social condividere le sue ultime esperienze

Condividi

Aida Yespica sui social ha voluto esprimere un suo pensiero profondo dopo ciò che ha vissuto. Ecco cosa ha detto.

Aida Yespica inizia la sua carriera di modella nel 2002 ossia quando prende parte a Miss Venezuela. L’anno dopo decide di trasferirsi a Milano luogo in cui viene ingaggiata come modella per apparire poi su molte riviste conosciute. Nel 2004 e 2006 ha posato senza veli per ben quattro calendari mentre nel 2003 fa il suo esordio in qualità di showgirl all’interno del programma Bulldozer. L’anno seguente è una dei naufraghi de L’Isola dei famosi, reality in cui ottiene il quinto posto. Debutta anche come attrice in film come Domani è un altro truffa e Di che peccato sei? Nel 2007 la vediamo anche nel cinepanettone Natale in crociera insieme a Christian de Sica, Fabio di Luigi e Michelle Hunziker.

Nel medesimo anno ha sofferto anche di depressione post parto, una condizione che ha portato la sua carriera a fermarsi momentaneamente. Nonostante tutto, tra il 2010 e 2012 la vediamo partecipante in qualità di ospite a vari programmi mentre nel 2012 torna anche a L’Isola dei famosi all’interno della categoria Eroi. Nel 2013 fa le valigie per trasferirsi a Los Angeles luogo in cui continua il suo lavoro di attrice e modella. Nel 2017 ritorna nella tv italiana prendendo parte al Grande Fratello vip e riuscendo ad arrivare anche in finale.

Aida Yespica sui social ecco l’ultimo post che commuove i fan

Sappiamo che Aida Yespica è nata a Caracas il 15 luglio del 1982 e che dal 2007 al 2009 ha avuto una relazione con il calciatore Matteo Ferrari con cui ha avuto anche un figlio Aron venuto al mondo il 27 novembre del 2008.

Ed è a seguito della nascita del bambino che Aida Yespica ha sofferto di depressione post parto , un evento che ha portato anche la sua carriera a subire un duro colpo d’arresto. Dopo aver chiuso questa relazione nel 2012 sposa l’avvocato venezuelano Leonardo Gonzalez anche se questo è stato un matrimonio molto breve poiché si separano all’inizio del 2013.

Dopo diverse altre relazioni, nel 2020 inizia a frequentare l’imprenditore Mirko Maschio con cui convive a Padova. Nelle ultime ore Aida Yespica ha voluto condividere sui social un messaggio di ringraziamento scrivendo: “Desidero esprimere un ringraziamento speciale a Giuseppe Panebianco e all’intero team dell’International Film Festival ifest.it per avermi dato, per la terza volta, l’opportunità di essere la presentatrice di questo prestigioso evento. Sono profondamente grata per la fiducia riposta in me e per l’onore di far parte di una manifestazione che celebra il talento, la creatività e la passione per il cinema. Ogni edizione è un’esperienza unica, e sono entusiasta di contribuire ancora una volta a questo splendido viaggio nel mondo del cinema internazionale”.

Molti commenti ricevuti tra cui: “Quando sei qui da noi, sei a casa”, “Sei sempre più bella Aida!!!” oppure “Grande Aida sei sempre un mito . Bellissima e bravissima”.