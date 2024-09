I 90 anni di Sofia Loren: celebrazioni e iniziative da Napoli a Hollywood

Condividi

Sofia Loren compirà 90 anni il prossimo 20 settembre: già in programma manifestazioni internazionali per celebrarla.

Non ha bisogno di presentazioni: la Regina del cinema italiano, Sofia Loren, sta per tagliare un traguardo importantissimo, stavolta di vita. Il prossimo venerdì, 20 settembre, infatti, l’attrice compirà 90 anni, colmi di successi, certo, ma anche famiglia e amore. Ed è proprio l’amore a circondarla in vista di una data così importante, quello dei suoi cari, ma anche dei fan che in tutto il mondo le riconoscono di aver fatto la storia del cinema.

Sofia Loren: la nascita di un mito

Al contrario di quanto in molti possano credere, Sofia Loren, all’anagrafe Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone, non è nata a Napoli, bensì a Roma, nel lontano 1934. Figlia di una famiglia non particolarmente fortunata, Sofia trascorre l’infanzia e l’adolescenza a Pozzuoli dai nonni, dove lei, la sorella Maria e la madre, Romilda Villani, si riparano dopo che il padre le ha abbandonate.

Proprio la madre dell’allora giovane Sofia, tra l’altro, era un’aspirante attrice che aveva rinunciato ai sogni di gloria in gioventù, a motivo dell’opposizione dei genitori. Gli anni che Sofia e la sua famiglia trascorrono a Pozzuoli non sono semplici: fame, paura, rabbia per la loro condizione. Nel dopoguerra, poi, il ritorno a Roma grazie al premio in denaro ricevuto per aver vinto un concorso di bellezza: da quel momento inizia il riscatto.

Sofia è Miss Eleganza a Miss Italia 1950, posa per alcuni fotoromanzi e ottiene piccole parti in alcuni progetti cinematografici, fino all’incontro, l’anno successivo, con Carlo Ponti, produttore che sposerà e che darà inizio ad una carriera fatta di collaborazioni internazionali e riconoscimenti, tra cui due premi Oscar (il primo nel ‘61 per “La ciociara” di De Sica).

Oggi, Sofia Loren vive un’esistenza rilassata, ma allo stesso tempo ancora proiettata verso il mondo esterno, a Ginevra, base dalla quale si prende anche cura dei nipoti, Lucia, Leonardo, Vittoria e Beatrice.

90 anni di Sofia Loren: le iniziative

Un traguardo come quello dei 90 anni, che compirà il prossimo 20 settembre, non poteva essere ignorato: Sofia Loren lo celebrerà in forma privata con gli affetti più cari, attraverso una festa a Roma, sulla cui location, per il momento, il riserbo è assoluto.

Non mancheranno, comunque, le iniziative pubbliche per celebrarla degnamente: si parte da Napoli, dove per tutto l’autunno 2024 il Comune si impegnerà in un progetto a tema cinematrografico, coinvolgendo gli studenti nella visione de “La ciociara”.

Un’iniziativa che arriva non solo in occasione del 90° anniversario dalla nascita di Loren, ma anche del 50° anno trascorso senza Vittorio De Sica, e che pertanto vuole rappresentare un ponte tra il presente e i maestri del cinema. Il 6 novembre, nel frattempo, l’Istituto Italiano di Cultura inaugurerà una mostra fotografia dedicata a Sofia Loren.

I festeggiamenti per il compleanno, poi, si spostano oltreoceano: a Los Angeles, l’Academy of Motion Pictures ospiterà, in collaborazione con Cinecittà, una mostra dedicata ai film dell’attrice dal 7 al 30 novembre. Infine a Santa Monica, in California, il tenore Pasquale Esposito si esibirà in un concerto dedicato al compleanno dell’attrice, diretto da Carlo Ponti, figlio di Sofia Loren e dell’omonimo produttore.