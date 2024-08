Laura Pausini: per le vacanze sceglie il Trentino

Condividi

Le vacanze di Laura Pausini sono al sapore di montagna: la cantante ha scelto di rilassarsi a Madonna di Campiglio, in Trentino.

Il 2024 è stato un anno indescrivibile e ricco di emozioni per Laura Pausini, che continua a mantenersi all’apice della sua carriera tra un tour mondiale che riprenderà a breve ed esibizioni varie in concerti esclusivi. Anche per lei, comunque, la settimana di Ferragosto ha sancito l’inizio delle vacanze: niente mare e spiaggia, tuttavia. Per le ferie, Pausini e famiglia hanno scelto il Trentino.

Laura Pausini: un bilancio del dinamico ultimo anno

Un anno decisamente scoppiettante, quello che ha portato Laura Pausini alle tanto attese ferie: tra inverno e primavera, la cantante, ormai una star a livello internazionale, è stata super impegnata in un tour mondiale che l’ha portata ad esibirsi delle location più importanti del globo. Il Madison Square Garden a New York, tanto per citarne una.

Oltre ai mega concerti tra Europa, USA e America Latina, l’ultimo anno ha portato per Laura anche nuove collaborazioni, come quella con Luis Fonsi in “Roma”, ma anche traguardi di vita tutti da scoprire. A cosa ci riferiamo? Ovviamente, ai suoi 50 anni, invisibili agli occhi e assolutamente non percepiti da un’artista che, ancora oggi, calca il palco con la stessa energia e vitalità di una ragazzina.

Archiviata la festa di compleanno, a cui hanno partecipato anche i fan, arriva per Laura il momento di tornare a lavoro, stavolta godendosi una settimana in compagnia di grandi artisti, tutti riuniti per il concerto evento dedicato ai 30 anni di carriera di Andrea Bocelli. Ora, finalmente, un po’ di sano relax in vacanza.

Ferie in Trentino per Pausini e famiglia: le vacanze in montagna

Ogni estate, i vacanzieri si dividono in due categorie: chi vuole ancorarsi sotto l’ombrellone e godersi il mare, e chi preferisce delle belle escursioni in montagna. Laura Pausini, a quanto pare, appartiene alla seconda categoria: anche se di recente ha trascorso qualche giorno in barca in Grecia, a Ferragosto la cantante ha condiviso alcuni scatti in famiglia direttamente da Madonna di Campiglio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

Non è l’unica Vip ad aver scelto la montagna per le vacanze d’agosto: anche Luca Argentero, prima di lei, ha deciso di trascorrerle in altitudine, stavolta in Alto Adige. Tra escursioni, mazzolini di fiori selvatici, buon cibo e teneri scatti di famiglia, Laura si gode delle meritatissime giornate in compagnia di marito e figlia, non dimenticando neanche il cagnolino di famiglia, Lila (che si, ha un suo profilo Instagram).

Non mancano, in perfetto stile Pausini, anche dei simpaticissimi scatti in posa accanto a delle amiche speciali: le mucche!