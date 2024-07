Antonella Fiordelisi in vacanza, ecco tutti gli outfit scelti in quest’occasione

Condividi

La celebre modella non che influencer italiana, Antonella Fiordelisi, è pronta a rilassarsi sotto il sole. Ecco tutti gli outfit scelti per le sue vacanze.

Nata il 14 marzo del 1998 a Salerno, sin da piccola pratica scherma trasformandosi molto in fretta in una promessa della categoria della spada. All’inizio è presente in diverse squadre giovanili mentre in un secondo momento mentre è comparsa nella squadra Nedo Nadi in A2 e della nazionale italiana. Un altro grande traguardo per lei arriva nel dicembre del 2019 ossia quando riesce a ottenere la laurea in scienze politiche presso l’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli. Ha anche una sorella, Maria Antonietta, venuta al mondo dalla relazione della madre con un altro uomo. E’ stata lei stessa, in occasione della sua partecipazione al Grande Fratello, a rivelare che i rapporti con la ragazza non sono dei migliori. Nelle ultime ore, Antonella Fiordelisi ha condiviso alcuni scatti provenienti direttamente dalla spiaggia. Ecco i look scelti.

Antonella Fiordelisi in vacanza, ecco le foto di tutti i suoi outfit

Nello stesso momento in cui si dedicava agli studi, Antonella Fiordelisi ha portato avanti anche un percorso come influencer e modella proprio nel settore della moda. Molti sono stati brand che l’hanno scelta in qualità di volto per varie campagne.

Nel 2017 mette piede nel piccolo schermo per la prima volta, ossia quando decide di partecipare a Temptation Island mentre due anni dopo la vediamo in qualità di cantante con il singolo Dindan.

Nel 2021 fu Enrico Papi a sceglierla in qualità di assistente personale per il programma Scherzi a parte mentre l’anno dopo entra nella casa del Grande Fratello vip, esperienza che riesce quasi a portare a termine in quanto viene eliminata a pochi passi dalla finale.

Visto il periodo molto caldo, anche Antonella Fiordalisi ha deciso di prendersi un periodo di relax e di lasciarsi accarezzare dai raggi del sole. Ed è proprio per questo motivo che proprio lei su Instagram ha postato diversi scatti in cui ha condiviso i vari outfit della vacanza che al momento sta facendo.

Molte le foto condivise che hanno attirato un gran numero di like e commenti. Infatti non manca chi scrive: “In ogni outfit Antonella esprime un lato della sua personalità varia, mai banale e molto molto molto affascinante che ne accresce la fisicità eccezionale”, “Nn ci deludi mai sei sempre perfetta e BELLISSIMA.. sei un incanto agli occhi” oppure “Vestito elegante, capelli tirati indietro, non ci sono parole Anto sei una ragazza bellissima il tuo sorriso é unico e sei dolcissima”.