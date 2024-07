Elisabetta Gregoraci più felice che mai, festa in famiglia e non manca un particolare importante – FOTO

Condividi

Bellissima e molto ammirata, ha un grande seguito sui social e proprio lì Elisabetta Gregoraci ha deciso di condividere alcune foto che testimoniano momenti molto personali e intensi della sua vita privata. Scatti che hanno conquistato i follower.

La conduttrice e showgirl calabrese si sta godendo primi giorni di estate, tra gite al mare e eventi mondani, ma a colpire i suoi fan sui social sono state delle immagini che la rappresentano nella sua natura più intima. Foto che hanno conquistato decisamente tutti, anche grazie ai loro protagonisti. Originaria di Soverato in Calabria, Elisabetta Gregoraci ha esordito nello showbiz quasi 30 anni fa, partecipando al concorso di bellezza di Miss Italia nel 1997, riuscendo a arrivare tra le finaliste e aggiudicandosi la fascia di Miss Sorriso.

Da quel momento ha dapprima iniziato a lavorare come modella per brand molto noti come Ermanno Scervino e Giorgio Armani, e in seguito ha deciso di passare al piccolo schermo, partecipando a fiction conosciutissime come Il Mammo e Le ragazze di Piazza di Spagna, collaborando anche con show quali Libero e Buona domenica. Verso la metà degli anni 2000 ha quindi suscitato parecchia attenzione quando si è fidanzata con Flavio Briatore, ex team manager Benetton e famosissimo imprenditore, con il quale si è poi sposata nel 2008.

Dal loro amore è nato Nathan Falco, e proprio per stare vicino al bimbo appena nato, per un certo periodo Elisabetta ha preferito allontanarsi dallo spettacolo. La seconda ondata di popolarità è per lei è arrivata però nel 2020, quando dopo parecchia assenza ha deciso di prendere parte alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, una delle più amate e seguite. Il riscontro da parte del pubblico è stato intenso, e le ha permesso di accrescere notevolmente i suoi followers sui social.

Elisabetta Gregoraci al settimo cielo, la sua felicità coinvolge i social

Proprio sui social oggi è molto attiva, e condivide spesso con i fan foto e video della sua vita pubblica e privata. Di recente Gregoraci è andata in quel di Roma, per godersi dei giorni assieme alla sua famiglia, composta dal padre Mario e la sorella Marzia. Presenti alla riunione, anche i figli della sorella, che sono apparsi molto felici di stare assieme alla zia.

Non solo, ma Elisabetta si è concessa addirittura un piatto di pasta alla carbonara: carboidrati che, vista la sua linea perfetta, raramente si concede. Ma del resto, era una sorta di festa in famiglia, e ogni tanto sgarrare va bene. Questo è ciò che hanno pensato anche i numerosi follower che hanno commentato i suoi scatti: “I giorni trascorsi in famiglia sono sempre più belli. Queste foto si possono racchiudere in una parola: amore”.