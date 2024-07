La casa di Gianluigi Buffon, la lussuosa villa nel Monferrato

Condividi

Dopo aver giocato nel Parma Gianluigi Buffon adesso si è ritirato dal mondo del calcio giocato ed ha voluto costruirsi un luogo tutto suo in cui rilassarsi con la famiglia nella sua villa di Nizza Monferrato.

Gianluigi Buffon, originario della Toscana molto più precisamente a Carrara, è conosciuto come uno dei portieri italiani più celebri al punto che per molti è colui che porta a casa il titolo di migliore in questo campo. Nel 2023 però la sua carriera nel calcio giocato si è conclusa e adesso lavora come capo delegato della Nazionale Italiana la quale al momento sta mettendo tutta sé stessa negli europei in Germania. Ma qual è il luogo in cui Gianluigi Buffon si reca ogni qualvolta è lontano dai campi di calcio?

La villa lussuosa di Gianluigi Buffon situata a Nizza Monferrato

Il luogo in cui Gianluigi Buffon si ritira ogni qualvolta termina una giornata lavorativa è in Piemonte, molto più precisamente a Nizza Monferrato. Ed è proprio nel cuore delle colline della provincia di Asti che si trova la villa dell’ex calciatore, un posto perfetto in cui rilassarsi a seguito di una lunga giornata lavorativa.

Tra gli scatti che l’ex calciatore ha condiviso è possibile notare dei dettagli sul luogo in cui vive insieme alla famiglia. Ogni stanza è caratterizzata da soffitti alti mentre non mancano finestre che permettono ad ogni ambiente di essere inondato da luce naturale.

Nella villa è presente anche una stanza in cui Buffon ha la possibilità di rilassarsi proprio come si nota in uno stato in cui viene immortalato mentre gioca ad un simulatore di automobilismo. Ad attirare di sicuro l’attenzione anche l’ampio giardino con piscina in cui durante la bella stagione è possibile trascorrere del tempo all’aria aperta.

Se Pierluigi Buffon ha scelto Nizza Monferrato come luogo in cui vivere, molto probabilmente è per via del fatto che si tratta di un posto molto tranquillo. Infatti per raggiungere Torino bisognerà fare soltanto un’ora di macchina. Uno dei prodotti più buoni della zona è il vino di Barbera mentre al centro del paese non manca un Campanone, una torre la cui altezza è di circa 30 metri e che fu costruito nel XV secolo.

All’interno del centro storico non mancano anche dei palazzi nobiliari molto antichi mentre altri luoghi degni di nota sono la piazza del mercato e la chiesa di San Giovanni Battista in Lanero. Molto caratteristico è anche il Duomo cittadino. Una località meravigliosa incorniciata da bellissimi vigneti.

Insomma è questo un luogo perfetto in cui vivere immerso nella tranquillità della campagna piemontese, un posto che sembra aver colpito nel cuore lo stesso Gianluigi Buffon.