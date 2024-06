Le vacanze di Benedetta Parodi: LEI SI RILASSA così…

Condividi

Benedetta Parodi si gode le vacanze in Sardegna: nell’oasi in Costa Smeralda, tutto ciò che deve fare è leggere un buon libro con vista mare.

In cerca di spunti per le vacanze? Ci pensa Benedetta Parodi: da qualche giorno la cuoca più famosa della TV si sta godendo la bellezza della Sardegna, direttamente da un resort in Costa Smeralda. Gli imprevisti, con il tempo variabile e ballerino, non mancano, ma Benedetta si consola con un buon libro da leggere vista mare.

Benedetta Parodi: la food influencer più famosa va in trasferta

Cosa c’è di meglio per una cuoca come Benedetta Parodi di essere, per una volta, servita con piatti gustosissimi in vacanza? Nulla, soprattutto se i piatti in questione sono quelli tipici sardi: alla scarpetta, come dimostra una delle ultime foto condivise su Instagram, “zia Bene” proprio non rinuncia. Il cibo, per lei, è una vera e propria passione diventata lavoro.

Un’attività che prosegue a gonfie vele soprattutto grazie ai social: su Instagram, Benedetta continua a condividere gustose e facili ricette da replicare per sentirsi delle vere chef! Tra primi piatti deliziosi, crostoni con il polpo e insalate fresche e leggere, anche i piatti suggeriti dalla food influencer si adattano alla bella stagione, che insieme alla fame porta voglia di qualcosa di nuovo.

Ma anche di un po’ di meritato relax, che Benedetta si gode direttamente dalle spiagge della Costa Smeralda.

Relax con un buon libro sul molo: l’idea estiva di Benedetta

Di pari passo con la passione per la cucina, Benedetta Parodi condivide con i follower anche l’amore per la lettura: spesso, infatti, la giornalista suggerisce ai suoi fan libri che lei stessa ha letto, fornendo anche interessanti recensioni. Un hobby che non abbandona neanche in vacanza: nei suoi giorni in Costa Smeralda, che Parodi sta trascorrendo all’Oasi Beach Club, non può mancare un momento dedicato alla lettura sul molo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene)

Che, in origine, doveva essere un’attività rilassante, peccato che il tempo non sia dalla sua parte: nelle storie, la conduttrice ha fatto sapere che il meteo sardo, in questi giorni, è particolarmente freddo e ventoso.

Non è di certo l’ideale per godersi il mare meraviglioso della Sardegna, ma Benedetta non si arrende: il resort che la ospita, d’altronde, è esclusivo e pensato per “allontanarsi dalla routine e ristabilire i propri ritmi”, come si legge sul sito web della struttura. Non a caso, nelle foto la conduttrice appare comunque raggiante, nonostante sia costretta a tenersi i capelli a causa del vento.

A prescindere dalle condizioni meteo, quindi, Benedetta avrà tutto il tempo per rilassarsi, e soprattutto terminare la sua lettura del momento, “Il cammino del morto”: non vediamo l’ora di ascoltarne la recensione!