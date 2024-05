Tiziano Ferro, momento difficile per il cantante: l’ancora di salvezza è LEI

Condividi

Il cantante di Latina non sta vivendo certo uno dei suoi periodi migliori, tra la separazione dolorosa dal marito Victor Allen e le parole di Mara Maionchi. Eppure, Tiziano Ferro sa di poter contare su un porto sicuro, nella persona di una collega che non gli ha fatto mai mancare tutto il suo supporto. Di chi si tratta.

La vita, si sa, è costellata di alti e bassi, ma certo Tiziano Ferro non si aspettava di passare mesi di sofferenza come invece gli è capitato in quest’ultimo periodo. Dapprima, nel settembre 2023, è arrivata la separazione dal marito Victor Allen, con il quale ha divorziato ufficialmente lo scorso 15 marzo, con tutta la tristezza che ne è derivata, e quindi, come ciliegina sulla torta, Mara Maionchi lo ha tacciato di irriconoscenza durante l’intervista a Belve da Francesca Fagnani.

Protagonista di una recente intervista, Il cantante ha spiegato però di poter contare sempre sul supporto e l’aiuto di un’amica che considera quasi una sorella, e che gli è stata accanto nei momenti più difficili, con gesti che non ha mai dimenticato. Esploso agli inizi degli anni 2000 con il singolo Xdono, prodotto proprio da Maionchi con il marito Alberto Salerno, Tiziano si è ben presto imposto come una delle voci più belle della musica italiana, e oggi è conosciuto in tutto il mondo grazie ai suoi pezzi diventati evergreen. Nel corso della sua carriera ormai ventennale, ha venduto più di 20 milioni di dischi, vincendo numerosi premi e riconoscimenti, e dal 2021 è membro della giuria dei Grammy Awards.

Tiziano Ferro rivela chi è una delle persone per lui più importanti: è una collega

Raggiunto dalla rivista Vanity Fair, Tiziano ha parlato a ruota libera della sua vita pubblica e privata, ripercorrendo fasi anche molto dolorose, come appunto la separazione da Victor, con il quale è padre di due bimbi dal 2022: Andrés e Margherita. La rottura con Allen, sposato nel giugno 2019, è risultata particolarmente difficile per l’artista che non ha nascosto di essersi chiuso in se stesso. In quel frangente, a stargli particolarmente vicino, è stata Laura Pausini, collega e amica da molti anni la quale non ci ha pensato due volte a fare un gesto che in pochi avrebbero fatto.

“Oggi lo posso dire: Che c*** avere Laura come amica! Mi ricordo che durante il divorzio lei era a Buenos Aires e a un certo punto mi fa una videochiamata e mi dice: io non ti vedo bene, adesso prendo un volo e vengo a Los Angeles. Aveva solo due giorni di stacco tra un concerto e l’altro. Ecco cosa sono gli amici veri” ha raccontato al settimanale Ferro, spiegando di avere ospitato proprio pochi giorni fa la collega a Los Angeles, città dove ormai vive da quasi dieci anni, assieme alla figlia Paola. Un rapporto che, al contrario di altri, non si è mai incrinato e anzi in tanti anni di conoscenza non ha fatto altro che crescere. Affetto sul quale Tiziano è sicuro di poter contare sempre.